ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Финансовые результаты крупнейших банков за май», в котором пишет, что в распоряжении «Дела» оказались свежие показатели деятельности тринадцати крупнейших украинских банков, которые в совокупности занимают более 60% банковского рынка. По итогам мая сохранилась тенденция к уменьшению активов банков. Сокращение активной базы произошло у 9 из 13 крупнейших финучреждений, чистый отток активов составил 8,1 миллиарда гривень. Лидером по относительным показателям стал ОТП Банк - его активы уменьшились на 7,85%, или на 3,86 млрд гривень…

http://delo.ua/news/108342/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Какой у них объем проблемных кредитов» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108337/

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Еще «Дело» в материале «Кабмин заставит всех платить за газ» пишет о том, что сегодня правительство проведет внеочередное заседание. Кабмин намерен в экстренном порядке утвердить комплекс мер по увеличению доходов НАК «Нафтогаз Украины» и повышению платежной дисциплины потребителей газа. По словам Юлии Тимошенко, общая сумма задолженности перед «Нафтогазом» приобрела угрожающие масштабы. Она уже достигла 26 миллиардов гривен (включая 7,7 миллиарда, которые должны теплокоммунэнерго)…

http://delo.ua/news/108345/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Нацбанк взял депозиты на себя» пишет, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет вернуть депозиты вкладчикам всех ликвидируемых банков. Нацбанк согласился кредитовать фонд в случае, если его активов – сейчас 4,5 млрд грн. – будет недостаточно для возврата вкладов населения. Это успокоит вкладчиков небольших банков, которые могут обанкротиться, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191433

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Повторение следует» пишет о том, что Кабмин предложил Международному валютному фонду продолжить практику прямого финансирования бюджета Украины и направить на покрытие его дефицита весь третий транш. Размер займа может быть увеличен на 600 млн. долл., до 3,8 млрд долл. В Фонде готовы рассмотреть предложение, однако эксперты считают маловероятным его согласие на такие требования…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191452

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Также «Коммерсант» в публикации «Депутаты обыграют налоги» пишет о том, что народные депутаты намерены позволить Киеву, Донецку, Львову и Харькову, где планируется проведение Евро-2012, самостоятельно финансировать подготовку к футбольному чемпионату за счет увеличения налоговых платежей в местные бюджеты. Города, в частности, могут получить 100% налога с доходов физлиц и платы за землю, а также 50% от налога на прибыль, говорится в зарегистрированных в пятницу поправках к Бюджетному кодексу. Местные власти поддерживают инициативу депутатов, но опасаются, что этих средств будет недостаточно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191437

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Издание «Зеркало недели» в публикации «Рекапитализация: конца-края не видно» пишет о том, что почти семь месяцев понадобилось Министерству финансов, чтобы из семи проблемных банков выбрать три, наиболее подходящие для получения государственной помощи (Укргазбанк, «Родовид Банк» и банк «Киев»). Однако власти продолжают медлить. Фактическим вершителем судеб каждого из этих финучреждений становится их будущий менеджмент. Это вынуждает заподозрить, что основные силы чиновников сейчас направлены не на восстановление платежеспособности, а на банальный дележ национализированных банков…

http://www.zn.ua/2000/2040/66473/

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Также «Зеркало недели» в материале «Российско-словацкая борьба за нефтепроводы» пишет, что война, которую Владимир Путин в свое время повел против Михаила Ходорковского, привела к неожиданным и досадным для Кремля последствиям. Правительство Братиславы воспользовалось моментом и купило у обанкротившегося «Юкоса» пакет в 49% акций национального оператора словацких нефтепроводов — компании «Транспетрол». И только словацкое руководство открыло шампанское по случаю успешной покупки, как ситуация с «Транспетролом» усложнилась - свои права на 34% акций компании доказывает частный предприниматель Игнац Ильчишин, действия которого связывают с российскими спецслужбами…

http://www.zn.ua/2000/2229/66496/

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Еще «Зеркало недели» в публикации «Договор с отменительными условиями. «Законный» способ войти в чужой дом и спать на чужих кроватях» пишет - украинцев уже трудно удивить правовой незащищенностью рядового человека. И все же история, поведанная очередными жертвами отечественной правовой системы, потрясла издание. Наиболее неожиданным оказалось то, что пострадавшей стороной в этой истории, произошедшей в столице Украины, являются подданные Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. А их обидчиком — подданный Греческой Республики, генеральный директор компании Conril.

http://www.zn.ua/2000/2675/66470/

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«Газета по-киевски» в материале «Ваши «сотки» могут отнять!» пишет - специалисты Госкомзема заявляют, что под угрозой уничтожения земельный кадастр. Это будет означать, что приватизированная земля – снова «ничья»…

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/19/101118.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Латвия на пороге банкротства» пишет о том, что власти Латвии снизили пенсии и зарплаты. Полиция, учителя и врачи готовятся к забастовке…

http://www.segodnya.ua/news/14059674.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Послом на Украину, вероятно, поедет Зурабов» пишет о том, что послом России в Украине вместо Виктора Черномырдина может стать Михаил Зурабов. Информацию о скором назначении подтверждает первый зампред думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий….

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/06/22/791146

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Издание «Известия» в публикации «Кризис добрался до небес» подает результаты собственного исследования, почему в России не дешевеют авиабилеты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129811/

(УНИАН)