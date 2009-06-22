Анонс на 22 июня

9-00 - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны.

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13-00 - начнется внеочередное заседание Кабинета министров Украины по вопросам совершенствования механизмов внутренних расчетов за природный газ Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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11-00 - Состоится заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11)

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9-00 - Состоится круглый стол на тему: «Инвестиционный и бизнес климат в Украине» в связи со встречей делегации государственной Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) и Кабинета Министров Украины. В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы перспективы инвестиционных проектов в Украину. Участники: премьер-министр Украины Ю.Тимошенко, министр экономики Украины Б.Данилишин, министр промышленной политики Украины В.Новицкий, министр топлива и энергетики Украины Ю.Продан, народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины по зарубежным инвестициям В.Каськив, генеральный директор Национального агентства Украины по зарубежным инвестициям и развитию С.Таран (Зал Административного Совета Государственного политехнического музея Украины при НТУУ «КПИ», 6-й корпус НТУУ «КПИ», проспект Победы, 37).

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9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской на тему: "Реальное состояние украинской экономики: причины, последствия, перспективы. О дальнейших антикризисных планах" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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10-00 - В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: „Как спасти экономику страны: срочные меры”. Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко; директор Института трансформации общества Олег Соскин (ул. Панаса Мырного, 17).

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10-30 - В УНИАН состоится презентация результатов социологического исследования «Состояние городского жилищно-коммунального хозяйства в Украине и перспективы его реформирования глазами граждан», проведенного Центром социальных технологий «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций (АМС). Участники: директор АМС Виталий Бала, зам.директора АМС Алексей Голобуцкий, представитель Центра социальных технологий «Социополис» Сергей Литвинов. Вопросы: Оценка гражданами перспектив реформирования сферы ЖКХ; Оценка действий власти по реформированию отрасли; Готовность граждан к самостоятельному решению актуальных проблем ЖКХ Актуальность вопросов ЖКХ в политической дискуссии (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ИнАУ запускает проект “Жалоба”, который должен стать действенным механизмом искоренения в украинском сегменте Интернета контента, связанного с насилием”. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) завершила работу над созданием постоянно действующей горячей линии с веб-интерфейсом по информированию интернет-провайдеров о замеченных пользователями Интернета веб-страницах с детской порнографией, проявлениями расовой и национальной нетерпимости и терроризма. Участники: Татьяна Попова, председатель Правления ИнАУ; Александр Ольшанский, заместитель председателя Правления ИнАУ; Дмитрий Грищук, член Правления ИНАУ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Что в действительности предлагает нынешняя редакция законопроекта "О социальном диалоге"?”. Конфедерация свободных профсоюзов Украины считает недопустимым принятие законопроекта “О социальном диалоге в Украине” в нынешней редакции, поскольку, по их мнению, он направлен на ликвидацию профсоюзного плюрализма, введение профсоюзной монополии постсоветского объединения, лишает реальной возможности защиты своих трудовых и социальных прав украинских работников и др. Участники: председатель КСПУ, народный депутат Михаил Волынец; председатель Профсоюза аттестованных работников МВД Украины Анатолий Онищук; председатель профсоюза Национальной академии наук Украины Анатолий Широков; председатель Свободного профсоюза машинистов Украины Семен Кариков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Клевета, как способ борьбы, или кому не нравятся изменения в Центре ГЗК". Будут рассматриваться вопросы: Анализ результатов работы Государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра" за предыдущие годы; Новые изменения в системе Центра ГЗК, внедренные Петром Андреевым; Обнаруженные нарушения в деятельности Центра ГЗК и в Киевском региональном филиале. Участники: Александр Горобец, первый заместитель генерального директора Центра ГЗК; Игорь Долинский, заместитель генерального директора по вопросам ведения Государственного земельного кадастра; Оксана Мысак, директор юридического департамента; Виктор Кудин, директор департамента организации землеустроительных, землеоценочных, топографо-геодезических и картографических работ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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16-00 - круглый стол, посвященный итогам июньского макроэкономического консенсус-прогноза, который состоится сегодня 22 июня (понедельник) в 16:00 в пресс-центре Украинского национального информационного агентства «Укринформ» (Киев, ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

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16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному Международному байкерскому слету «Украинский оппозит-2009», спонсором которого стала ТМ «Горилочка», входящая в группу компаний «Петрус». В конференции примут участие: президент группы компаний «Петрус» Людмила Русалина, руководитель пресс-службы группы компаний «Петрус» Александр Петруленков. В ходе пресс-конференции также будет представлен новый информационный продукт «УНИАН-Агро». Перед началом пресс-конференции на автостоянке УНИАН будут представлены современные тюнингованные байки (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).