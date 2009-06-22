У МАФа на Лукьяновке, где взорвался баллон, было просрочено разрешение

Киоск по продаже табачных изделий и проездных билетов на улице Мельникова, 1 на Лукьяновке в Киеве, где 10 июня взорвался газовый баллон, работал без надлежащего разрешения.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в г. Киеве.

Проведенной проверкой было установлено, что разрешение на размещение данной малой архитектурной формы выдала Киевская городская государственная администрация. Впрочем, срок действия этого разрешения закончился еще 9 марта с.г., а это является одним из нарушений, согласно административному законодательству. В связи с этим участковыми инспекторами милиции Шевченковского района был составлен административный протокол по ст. 164 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и принято решение об изъятии всей продукции, а именно - сигарет. Торговля в киоске приостановлена. Протокол был направлен в суд.

18 июня Шевченковский районный суд Киева вынес решение по этому делу и постановил привлечь частное предприятие „Слайдер” к административной ответственности в виде штрафа в размере 340 грн. и конфискации всей продукции.

Проверка других МАФов на территории Шевченковского района продолжается.

Как заметили в ГУ МВД, взрыв в киоске произошел в результате жаркой погоды. Пожара не было. Вследствие взрыва пострадали 5 человек - два продавца киоска, а также прохожие, которые находились рядом на троллейбусной остановке.

25-литровый газовый баллон применялся в практических целях – для обогрева внутреннего помещения киоска зимой или в случаях отключения электроэнергии (баллон подключали к газовому обогревателю). В теплое время года баллон в киоске был отключен.