На Тигипко работает команда, что и на Януковича в 2004 г.

Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, признается, что на него сейчас работает вся та команда, которая работала в 2004 году на кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. Об этом С.ТИГИПКО, возглавлявший штаб лидера Партии регионов на минувших президентских выборах, заявил в эфире программы «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале ТВі.

«Практически все люди, которые были со мной в 2004 году, работали в штабе, они сейчас, со мной уже работают. Что касается технологов, то мы приглашаем разных специалистов, которые помогают нам разрабатывать разные стратегии. Часто это новые люди», - цитирует политика пресс-служба ТВі.

«Я не могу сказать, что он (опыт 2004 года) ни к чему хорошему не привел, все-таки кампания была очень интересная, сильная кампания, она была публичная кампания, и вот этот опыт публичной кампании он абсолютно применим, и мы его будем применять», - сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, он подтвердил, что ушел с поста советника премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. С.ТИГИПКО признался, что не согласовывал это решение с главой Кабмина: «Мне совершенно не надо ничего согласовывать с премьер-министром, я находился у нее в советниках на общественных началах». Политик предполагает, что Ю.ТИМОШЕНКО не могла на него за это обидеться: «Это совершенно нормальное явление, и если я принял такое решение, то это мое решение».