МВФ призывает Украину создать Антикоррупционный суд с учетом рекомендаций Венецианской комиссии

Международный валютный фонд надеется на приведение президентского проекта закона о создании в Украине антикоррупционного суда в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и обязательствами в рамках программы сотрудничества с Фондом между первым и вторым чтениями в Верховной Раде. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

Читайте такжеВ МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине

"МВФ с самого начала поддержал программу реформ в Украине, которая сфокусирована на устранении коррупции, учитывая ее макроэкономические последствия. Создание антикоррупционного суда, которое соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, является органической частью программы. Письмо, на которое вы ссылаетесь, было направлено властям и выражало обеспокоенность миссии (МВФ - УНИАН) согласованностью нескольких положений в проекте закона в рамках обязательств Украины по программе и рекомендаций Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти учтут эту обеспокоенность и законопроект будет изменен между чтениями в парламенте", - сказал он.

При этом, по словам представителя МВФ, создание антикоррупционного суда - не единственное условие следующего пересмотра программы сотрудничества и выделения кредитного транша, поскольку коррупция должна быть преодолена в более широком контексте, в том числе - за счет реформ.

"В рамках следующего пересмотра (программы сотрудничества - УНИАН), проблема борьбы с коррупцией должна быть урегулирована в более широком контексте. Как и всегда с любым пересмотром, существует ряд вопросов, которые обсуждаются. Я уверен, это касается и Украины", - отметил Райс.

Как сообщал УНИАН, 15 января издание "Европейская правда" сообщило, что Международный валютный фонд в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена на имя главы Администрации президента Украины Игоря Райнина официально проинформировал украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами. Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых условий выделения Украине следующего транша Фонда.

В комментарии УНИАН в пресс-службе Администрации президента заявили, что президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В АП также сообщили, что сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому "все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте".

Кроме того, в АП указали на то, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда.

Ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.