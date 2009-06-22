Завтра БЮТ поддержит решение о выборах Президента 17 января

На завтрашнем пленарном заседании Верховной Рады фракция БЮТ поддержит проект постановления ВР о назначении выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции БЮТ в ВР Иван КИРИЛЕНКО во время заседания Согласительного совета парламента.

И.КИРИЛЕНКО предложил перенести рассмотрение проектов постановлений Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины с четверга, как планировалось, на вторник – 23 июня.

В связи с чем, И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что его фракция поддержит назначение даты выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

«400 голосов в зале, я думаю, у нас есть», - отметил председатель фракции БЮТ, добавив, что принятием такого решения Верховная Рада снимет все проблемные вопросы и инсинуации относительно этого.

И.КИРИЛЕНКО также выступил с инициативой безотлагательно рассмотреть в четверг, 25 июня, проект закона Украины о выборах Президента Украины.

Как отметил И.КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ поддержит уменьшение срока проведения президентской избирательной кампании со 120 дней до 90.

Как объяснил И.КИРИЛЕНКО, в сегодняшних сложных условиях экономического кризиса нецелесообразно затягивать этот предвыборный процесс.

Среди других предложений, по его словам, фракция БЮТ настаивает на безотлагательном рассмотрении уже на завтрашнем пленарном заседании ВР изменений к Бюджетному кодексу, а также ряда внесенных правительством законопроектов о деятельности банковского сектора, сельскохозяйственной отрасли, национальной экономики.

В то же время, И.КИРИЛЕНКО предложил перенести четыре законопроекта, касающиеся формирования государственного бюджета, на следующую пленарную неделю, пока Президент не подпишет внесенные Верховной Радой законодательные изменения к Бюджетному кодексу Украины.

Между тем, фракция Партии регионов также поддержит постановление Верховной Рады о назначении выборов Президента Украины на 17 января 2010 года.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ во время заседания Согласительного совета.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Партия регионов поддержит назначение очередных выборов Президента Украины именно на 17 января 2010 года, ведь это вариант, который отвечает Конституции Украины.

«Давайте не будем дальше играть с Конституционным Судом», - сказал представитель фракции Партии регионов, выразив удовлетворение относительно позиции представителей фракции БЮТ, которые также поддержат сокращение срока проведения предвыборной кампании выборов Президента со 120 до 90 дней.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН также отметил, что завтра ВР должна рассмотреть постановление о назначении даты выборов Президента, а также законопроекты, касающиеся срока проведения предвыборной кампании и направленные на уточнение реестра избирателей.