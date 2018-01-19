В оккупированный Крым в обход санкций поставили генераторы немецкой MAN - СМИ

Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять дизельные генераторы на судоверфь "Залив" в оккупированной Россией Керчи для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб. их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN.

Об этом РБК рассказал источник, знакомый с материалами Минтранса РФ. Эту информацию изданию подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний. По его данным, оборудование компании MAN пришлось устанавливать на судно именно из-за отказа финской компании.​​

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Представитель MAN Diesel & Turbo - подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования, заявил, что компании не известно об использовании генераторов на верфи "Залив".

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", - сказал он, добавив, что MAN не поставлял генераторы на "Залив" за последние десять лет.

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в оккупированном Крыму. "Мы строго следуем этим указаниям", - заявил собеседник РБК.​

Представитель MAN допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Как сообщал УНИАН, "Ростех" и Siemens с лета 2017 года ведут ряд судебных споров вокруг поставок в оккупированный Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Siemens в процессе указывала, что дочерние компании "Ростеха" нарушили договор на поставку турбин, в котором был прописан запрет на поставку турбин в Крым. Формально, купившая турбины у Siemens "дочка" "Ростеха" перепродала их другой дочерней компании, которая и поставила их на полуостров.

В частности, Арбитражный суд Москвы 10 января отказал концерну Siemens и его "дочке" - "Сименс технологии газовых турбин" - в признании договоров поставок оборудования недействительными и в возврате турбин.