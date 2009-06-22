Минздрав: Украина ожидает эпидемию гриппа A/H1N1 осенью
13:10, 22 июня 2009Разное
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Привезут из отпусков?
Министр здравоохранения Украины Василий Князевич прогнозирует, что нынешней осенью в стране будет эпидемия гриппа A/H1N1, который сегодня приобрел признаки пандемии и унес жизни как минимум 180 человек.
Об этом он сказал в интервью "Газете по-киевски", опубликованном в понедельник.
Князевич напомнил, что на Украине был подтвержден один случай заболевания гриппом A/H1N1. "Это был завезенный грипп. Пациента уже вылечили. Теперь готовимся к эпидемии гриппа, которая ожидается осенью. Это может быть именно этот вирус", - сказал министр. По данным Всемирной организации здравоохранения по данным на 19 июня, заболели гриппом A/H1N1 более 44 тысяч человек, 180 из них умерли.
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