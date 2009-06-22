ГЛАВНОЕ на 22 июня (день)

Хроника дня

*** Главные новости первой половины дня: захвачен офис "Укртранснафты"; НБУ будет предоставлять кредиты Фонду гарантирования вкладов физлиц; на макеевской шахте ликвидирован пожар; Украина ожидает эпидемию гриппа A/H1N1 осенью

Финансы: НБУ намерен предоставлять кредиты Фонду гарантирования вкладов

Национальный банк Украины (НБУ) намерен предоставлять кредиты Фонду гарантирования вкладов физических лиц в случае недостаточности средств фонда для выплаты гарантированной суммы по банковским вкладам физических лиц.

Эта норма предусмотрена в обнародованном на сайте Верховной Рады Положении о предоставлении Национальным банком Украины кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц, утвержденном постановлением НБУ №308, которое вступит в силу 27 июня 2009 года.

Согласно предоставленной информации, Нацбанк намерен предоставлять кредиты фонду, если общая сумма выплат фонда превышает 80% его средств; если фонд исчерпал финансовые возможности, монетизировав все свои активы; если фонд подал заявку в Министерство финансов Украины о лимите кредитования в десятикратном размере поступлений от своих участников за первое полугодие для включения в проект бюджета на следующий год.

Залогом по кредитам могут выступать будущие доходы фонда (в размере 80% суммы обеспечения), гособлигации (100%) и правительственные гарантии (100%). Залог может быть однородным или смешанным, а фонд имеет право досрочно погасить кредит НБУ. В случае невыполнения фондом условий кредитования НБУ будет списывать средства с его счета.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня т.г. составил 4,579 млрд. грн. В Реестр фонда включены 180 участников и 4 временных участника.

ВБ снизил прогноз мирового ВВП почти до 3% Снижение мирового ВВП составит в этом году почти 3% - таков новый прогноз Всемирного банка. В предыдущем докладе эксперты организации прогнозировали падение ВВП меньше 2%.

В опубликованном сегодня докладе банка прогноз пересмотрен в сторону понижения почти по всем крупным экономикам. Так, в России падение ВВП в 2009 может составить 7,5%, а не 4,5%, как было заявлено ранее. В 2010 году рост российской экономики прогнозировался на 2,5% - теперь эксперты Всемирного банка в нем также уже усомнились.

Ухудшен также прогноз на 2009 год для США, за океаном ожидается падение ВВП до 3%. В Японии – почти до 7% с ожидаемых ранее 5%. Зато в отношении экономики Китая Всемирный банк более чем оптимистичен: согласно сегодняшнему докладу, ВВП Поднебесной вырастет более чем на 7%, сообщает "Вести".

ТЭК: Инцидент в "Укртранснафте" не повлиял на транспортировку нефти - Продан

Инцидент в офисе компании "Укртранснафта", который в понедельник утром захватил бывший зампредседателя правления Александр Лазорко, не повлиял на транспортировку нефти, сообщил журналистам в понедельник министр топлива и энергетики Юрий Продан. "Для транспортировки нефти угроз нет. С точки зрения технологи все работает в нормальном режиме", - сказал министр.

Лазорко при поддержке группы неизвестных в понедельник утром осуществил захват в Киеве административного здания "Укртранснафты", которая является монопольным оператором транзита нефти на Украине. Также, по данным пресс-службы компании, люди Лазорко захватили диспетчерский пункт по транспортировке нефти магистральными нефтепроводами страны.

Бывший зампред "Укртранснафты" действует на основании решения наблюдательного совета компании, которым Игорь Кирюшин временно отстранен от исполнения обязанностей главы правления компании, а Лазорко назначен исполняющим обязанности руководителя "Укртранснафты". Вместе с тем, по словам Кирюшина, это решение отменено судом.

Продан сообщил, что руководство Украины изучает ситуацию вокруг инцидента в офисе "Укртранснафты". "Во-первых, есть решение наблюдательного совета, но есть и судебное решение. Разберемся сейчас - это же произошло сегодня утром. Там находится заместитель главы "Нафтогаза Украины"Игорь Диденко, который изучает ситуацию ("Укртранснафта"является дочерней компанией "Нафтогаза")", - сказал Продан.

На Макеевской шахте пожар практически ликвидирован В Макеевке Донецкой области пожар на шахте «Северная» практически ликвидирован.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, очаг пожара был ликвидирован в 23.00 21 июня. В данное время на шахте заседает технический совет, который определит план дальнейших работ. Угрозы жизни людей нет.

Горноспасатели осуществляют контроль за состоянием воздуха в выработках.

Как сообщал УНИАН, пожар возник в 18.12 21 июня в главной вентиляционной магистрали западного крыла шахты. В момент аварии под землей находилось 80 человек, из которых четверо - на аварийном участке. Все горняки были эвакуированы, при этом никто не пострадал.

ЕК на будущей неделе направит в Россию и Украину еще одну группу газовых экспертов На будущей неделе Европейская комиссия направит еще одну группу газовых экспертов в Россию и Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Карл БИЛЬДТ - министр иностранных дел Швеции, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля.

«На будущей неделе комиссия направит еще одну группу на восток», - сказал он.

Министр отметил, что на сегодня европейская сторона имеет недостаточно фактов для того, чтобы определяться со своими действиями относительно газового кризиса в отношениях между Украиной и ЕС.

«Когда мы будем иметь факты - мы будем знать, какую политику проводить. Но сейчас мы говорим о двустороннем вопросе, который страны должны решить между собой», - сказал он.

К.БИЛЬДТ также отметил, что на сегодня у ЕС нет денег для кредитования Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 июня с.г. в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС при участии представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПГХ, или же приобретение газа и хранения его в ПГХ Украины европейскими компаниями.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для закачивания к ПГХ достаточного количества газа Украине необходим кредит в 4 млрд. дол.

19 июня Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ по итогам заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) отметил, что ЕС не может за Украину платить за газ. “Мы не имеем денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, который она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что в выводах, одобренных на заседании Европейского Совета, содержится призыв к России и Украине уважать свои обязательства, во избежание повторения ситуации с прекращением снабжения газа в ЕС.

Газпром начал переговоры с Туркменией по формуле цены на газ ОАО "Газпром" на следующей неделе начинает переговоры с Туркменией по формуле цены на туркменский газ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН.

По его словам, визит главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА в Туркмению был позитивен, и стороны начинают переговорный процесс по формуле цены.

Напомним, в рамках визита А.МИЛЛЕРА в Туркмению состоялась его встреча с президентом Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ. В ходе встречи был отмечен долгосрочный характер партнерства России и Туркмении в газовой сфере. Обсуждались планы стратегического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия "Газпрома" и "Туркменнефтегаза" в 2009-2010 гг.

Напомним, что Г.Бердымухамедов с самого начала своего президентства активно ведет переговоры с зарубежными партнерами о возможном стратегическом сотрудничестве в сфере энергетики. Между тем, экспортные поставки туркменского газа, по-прежнему, "завязаны" на "Газпром". Туркменский лидер пытается выжать из этого сотрудничества с российским монополистом максимум выгоды – он поднимает "Газпрому" закупочные цены на топливо, а теперь хочет получить в собственность трубопровод, строительство которого готова финансировать российская сторона /Восток-Запад/.

Следует отметить, что попытки Г.Бердымухамедова напугать "Газпром" заявлениями о готовности продавать туркменский газ европейцам, своей цели достигают.

"Газпром нефть" в 2009 г. сохранит добычу на уровне 46 млн. тКонсолидированный объем добычи ОАО "Газпром нефть" в 2009 году сохранится на уровне 46 миллионов тонн или будет чуть выше за счет доли в компании Sibir Energy, крупнейшим акционером которой оно является, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков журналистам в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости. "Я думаю, сохраним консолидированный объем добычи на уровне прошлого года", - сказал Дюков, добавив, что с учетом консолидации доли добычи Sibir Energy, в которой "Газпром нефти" принадлежит 34% акций, объем может быть больше.

В прошлом году консолидированная добыча "Газпром нефти"составила около 46 миллионов тонн. Дюков отметил, что пакет акций в британской Sibir Energy, имеющей активы в России, позволяет учесть такую же долю в ее добыче. В настоящее время "Газпром нефти"принадлежит 34% акций Sibir Energy. "Если консолидируем эту долю (в добыче Sibir Energy - ред.), то уровень добычи будет чуть выше", - сказал он.

Водка: В среду под КМУ пройдет акция протеста из-за повышения акциза на алкоголь

В среду, 24 июня 2009 года, в 8 часов утра в Киеве под стенами Кабинета Министров Украины пройдет акция протеста против резкого повышения акцизов на алкоголь, в ходе которой состоится прощание с легальной продукцией отечественного производства. Об этом агентству УНИАН сообщили в Национальном комитете защиты предпринимательства.

Сообщается, что на митинг приедут трудовые коллективы украинских предприятий со всей Украины, поскольку «летом производство алкогольных напитков может остановиться, а осенью предприятия перестанут существовать».

Протесты вызваны тем, что 1 июля вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора", который предусматривает увеличение с 1 июля ставок акцизного сбора на этиловый спирт на 58% - до 34 грн. за 1 литр.

По расчетам ассоциации производителей алкоголя «Укрводка», вследствие падения покупательской способности населения, возникнут проблемы с оборотными средствами у предприятий, увеличение ставки акцизного сбора, приведет к падению легального производства продукции на 53-90%.

Минимум на 2-3 месяца предприятия вынуждены будут остановиться, а сколько заводов смогут запустить свое производство вновь, неизвестно, отмечают в Ассоциации. Более 50 тыс. людей, которые работают в этой сфере, останутся без работы. Без заказов останется огромная армия смежников ликеро-водочной отрасли – производители тары, полиграфии, транспортники, дистрибуторские компании и торговля.

По расчетам экспертов, увеличение акциза приведет к значительному подорожанию продукции, так стоимость бутылки 0,5 литра водки даже в нижнем ценовом сегменте будет превышать 20 грн.

При этом, по мнению специалистов, падение объемов потребления легально произведенного алкоголя приведет к катастрофическому сокращению бюджетных отчислений.

Производители отмечают, что Правительство, когда принимало решение о данном повышении акцизов, не приняло во внимание падение объемов потребления и производства продукции. Кабмин планировал за счет нового акциза дополнительно пополнить бюджет на 1,1 млрд. грн., при этом расчеты профильной ассоциации показывают, что из-за падения производства бюджет недополучит до 800 млн. грн., а объем нелегально произведенной продукции превысят 50% рынка.

Национальный комитет защиты предпринимательства требует от Верховной Рады отменить губительный для отрасли акциз 34 грн.

Транспорт: В четверг ВР рассмотрит освобождение Винского от должности министра - Турчинов

Вопрос об освобождении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины Верховная Рада Украины будет рассматривать в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, все остальные кадровые вопросы будут рассматриваться на этой неделе в том случае, если будут достигнуты договоренности между фракциями коалиции.

Как сообщал УНИАН, 17 июня с.г. министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ подал в отставку.

В Житомире продолжается забастовка водителей электротранспорта

В Житомире из-за забастовки водителей трамваев и троллейбусов, которая длится уже почти неделю, нарушается режим труда и отдыха водителей маршруток .

Об этом УНИАН сообщили вчера в пресс-службе Управления ГАИ УМВД в Житомирской области.

«Водители маршруток из-за отсутствия движения электротранспорта очень часто находятся за рулем сверх нормы в 8 часов, поскольку из-за забастовки водителей электротранспорта значительно выросли нагрузки на маршрутный транспорт города», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, около тысячи забастовщиков не намерены возобновлять работу в ближайшее время, поскольку не выполнено их основное требование - выплатить задолженную за четыре месяца зарплату.

Городской председатель Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО для урегулирования ситуации обратилась к правительству Украины с письмом, содержащим просьбу срочно выделить средства для Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, что забастовка началась в областном центре 16 июня – в тот день на улицы города не вышел весь электротранспорт. По информации дирекции Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), около тысячи забастовщиков не намерены начинать работу в ближайшее время, поскольку не выполнено их основное требование - выплатить задолженную им за четыре месяца зарплату.

В Житомирском городском совете объяснили, что государство неполностью и несвоевременно возмещает предприятию субвенцию по перевозке льготников, которых в Житомире насчитывается 34 категории.

Забастовщики также требуют кроме выплаты зарплаты возвратить предприятию 36 млн. грн. субвенции, которую государство задолжало с 2006 года.

Регионы:Севастополю грозит отключение воды из-за долгов - Куницин

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в связи с отключением коммунальных объектов от электроэнергии и нынешним состоянием оплаты ими за потребленные ранее энергоносители.

Как говорится в заявлении С.КУНИЦЫНА, распространенном пресс-службой городской государственной администрации, накануне еще один банк отказал коммунальщикам в открытии кредитной линии, вследствие чего ОАО «Севастопольэнерго», не получив обещанных денег, приняло решение начать отключение объектов, в том числе и «Севгорводоканала», от подачи электроэнергии.

Как сказал С.КУНИЦЫН, «мы должны 8,5 млн. грн. «Севастопольэнерго» и 53 млн. - за газ. Из кредитных средств планировали полностью погасить задолженность «Водоканала» и часть долга «Севтеплоэнерго» за газ. Но никто не дал нам ресурса - денег».

По словам С.КУНИЦЫНА, он дал поручения главам районных администраций, начальникам управлений, всем руководителям - «готовимся к режиму чрезвычайной ситуации, экономии. Параллельно будем работать - все ресурсы, которые сейчас идут в «Севгорводоканал» - направляем на погашение долга за электроэнергию. Но это не спасет. Даже если мы все деньги, которые собирает «водоканал», направим на оплату долга - погасим 2 миллиона. А у нас долг - свыше 8 млн».

Председатель горадминистрации также посетовал на то, что «депутаты горсовета все «играют в политику»: решение накануне выборов «непопулярное» - «тарифную политику изменять не будем».

В то же время, по мнению главы города, необходимо «немедленно принять решение на ближайшей сессии (имеется ввиду пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги - УНИАН)».

С.КУНИЦЫН призвал депутатов горсовета «не заниматься политикой», а признать необходимость пересмотра тарифов. По его словам, по степени тяжести подобной ситуации в городе еще не было.

Грипп A/H1N1: Украина ожидает эпидемию гриппа A/H1N1 осенью - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Василий Князевич прогнозирует, что нынешней осенью в стране будет эпидемия гриппа A/H1N1, который сегодня приобрел признаки пандемии и унес жизни как минимум 180 человек.

Об этом он сказал в интервью "Газете по-киевски", опубликованном в понедельник.

Князевич напомнил, что на Украине был подтвержден один случай заболевания гриппом A/H1N1. "Это был завезенный грипп. Пациента уже вылечили. Теперь готовимся к эпидемии гриппа, которая ожидается осенью. Это может быть именно этот вирус", - сказал министр. По данным Всемирной организации здравоохранения по данным на 19 июня, заболели гриппом A/H1N1 более 44 тысяч человек, 180 из них умерли.