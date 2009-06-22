Тимошенко: "К декабрю мы подготовим 4 города к Евро-2012"

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует откорректировать государственную целевую программу по подготовке проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Эта программа даст нам возможность четко рассчитывать на то, что до декабря мы подготовим четыре города Украины к участию в Евро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что сегодня будет утвержден план-график финансирования подготовки к Евро-2012, также планируется утвердить титул строительства НСК «Олимпийский».

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что по вопросу по финансированию строительных работ на НСК будут заслушаны вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по вопросам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, а также глава Главного контрольно-ревизионного Управления Николай СИВУЛЬСКИЙ.

Кроме того, на заседании Кабмина будут приняты все необходимые документы для того, чтобы обеспечить своевременное финансирование строительства аэропорта во Львове, отметила премьер.

Справка УНИАН. 13 мая с. г. было обнародовано решение исполкома УЕФА о том, что игры Чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдут в Киеве, Львове, Донецке и Харькове, а также в польских городах - Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани. Украинские города Днепропетровск и Одесса, как и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не рассматриваются как основные или резервные.