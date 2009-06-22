Тимошенко заявляет, что у нее с Ющенко "командная работа"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО заявляет, что "между Президентом и премьер-министром складывается командная работа". Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, в 11:00 состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, которая длилась полтора часа. Во время встречи они обсудили вопросы подготовки к Евро-2012, рекапитализации банков и закачивания газа в подземные хранилища газа.

«Между Президентом и премьер-министром складывается командная работа по решению этих вопросов. Профессиональные советы и поддержка Президента помогут правительству в это сложное время», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.