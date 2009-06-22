Тимошенко и Ющенко обсудили Евро-2012, рекапитализацию и закачку газа

Сегодня в 11.00 состоялась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая длилась полтора часа.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО обсудили вопрос подготовки к Евро-2012, рекапитализации банков и закачки газа в подземные хранилища газа, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По информации управления, премьер-министр заявила, что разговор был конструктивным. В частности, обсуждались пути активизации работы правительства и Национального банка Украины по решению проблемы рекапитализации банков. Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО детально анализировали проблему финансового сбалансирования НАК «Нафтогаз Украины» и осуществления закупок российского газа, который хранится в ПХГ для нужд осенне-зимнего периода и транзита газа европейским потребителям.

Во время встречи обсуждалась ситуация с финансированием реконструкции и строительства важных объектов культурного наследия, в том числе Художественного комплекса «Арсенал».

Ю.ТИМОШЕНКО вместе с В.ЮЩЕНКО значительное внимание уделили вопросу поиска путей финансирования строительства объектов к Евро-2012 в условиях мирового финансового кризиса.