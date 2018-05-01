Баланс недели: президент определился с главой Нацбанка, "Нафтогаз" готов закупать газ у "Газпрома", а приватизацию проведут без россиян

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий официально стал кандидатом на пост руководителя центробанка страны. Президент Петр Порошенко после более полугодовых размышлений, наконец-то, определился с кандидатурой и на уходящей недели уже внес ее на рассмотрение Верховной Рады.

До последнего на рынке обсуждали, что главным банкиром могли стать глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, экс-глава правления национализированного «ПриватБанка» и в прошлом министр финансов Александр Шлапак, банкир и в прошлом дважды глава НБУ Сергей Тигипко.

Необходимость заполнить одно из ключевых постов в Украине возникла после того, как Валерия Гонтарева, возглавлявшая Нацбанк с июня 2014 года, подала прошение об отставке еще в начале мая прошло года и ушла в длительный отпуск.

Эксперты были уверены: глава государства в кратчайшие сроки определится с новой кандидатурой. Но пауза до безобразия затянулась. Затянулась до такой степени, что миссия МВФ несколько раз откладывала приезд в Украину из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения нового главы НБУ.

Поэтому неудивительно, что последний транш от Международного валютного фонда наша страна получила еще в апреле 2017 года. С тех пор прогнозы официальных лиц – министра финансов Александра Данилюка и заместителей главы НБУ – что вот-вот Украина получит очередной транш, накрывались медным тазом. Возобновить бы сотрудничество, с учетом множества замечаний и претензий от Фонда, хотя бы во втором квартале 2018 года. Причем многие требования МВФ вообще пустяшные, выполнить которые можно быстро и без какого-либо ущерба. К примеру, что стоит создать Антикоррупционный суд и подобрать команду честный судей. Это же проще пареной репы, если, конечно, власть в этом заинтересована. Но ей, видимо, недосуг.

Отсюда и последствия. Гривня в последнее время уверенно держит тренд на девальвацию. К концу недели, к примеру, стоимость покупки доллара в киевских обменниках составила 28,9 грн, евро - 35,4 грн. Продать же доллары в пятницу в обменниках можно было за 28,65 грн, евро – за 35 грн.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 пятницы установился на уровне 28,8509 грн/долл.

А что будет дальше и что вообще ждет экономику Украины без участия МВФ, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. «Резервы Национального банка без средств МВФ критически малы. Дефицит бюджета покрыть не удастся. О входе новых денег мечтать не приходится. Первым, что отреагирует, - это курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета. Или, если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривни приведет к росту стоимости импортных товаров», - написал он в Facebook.

Правда, Нацбанк успокаивает: повода для паники нет – в течение года отечественная валюта вернет свои позиции, а текущая тенденция вызвана сезонными и психологическими факторами.

Шаг к большой приватизации

На уходящей неделе парламент принял один из ключевых законов для экономики страны - о приватизации государственного имущества. Он предполагает проведение прозрачной продажи госактивов на конкурентных условиях. Принятие закона было одним из требований МВФ для выделения очередного транша.

Обсуждение законопроекта в парламенте проходило под пристальным надзором премьер-министра Владимира Гройсмана, который в ходе своего выступления заявил, что принятие этого закона позволит в ближайшее время создать в Украине десятки тысяч рабочих мест и улучшить качество жизни граждан за счет налаживания инвесторами эффективной работы купленных государственных активов.

По его словам, госпредприятия лидируют по уровню коррупции, и их продажа позволит стимулировать экономический рост.

«У нас сейчас есть два выбора: либо мы останавливаем коррупцию и беспорядок, а предприятия, которые сегодня являются убыточными, которые являются отсталыми по технологиям, которые не генерируют никакой прибыли и не создают рабочие места, запускаем и даем людям работу, а Украина получает национальный продукт на конкурентной и прозрачной основе, либо все оставляем как есть. И как есть - мы видим, как есть - неэффективно. Экономика не сможет расти, когда тысячи предприятий не имеют эффективного управления и технологий», - отметил глава правительства.

Закон призван упростить и ускорить проведение приватизации. Например, сокращается количество групп классификации объектов приватизации с семи до двух - объекты малой и большой приватизации.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 миллионов гривен.

В случае большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить исключительно на электронных торгах. Также значительно сокращаются сроки выставления объектов на продажу. Более того, закон предусматривает возможность использования практик разрешения споров и применения международного права в договорах купли-продажи до 2021 года.

Также законом предусматривается запрет юридическим и физическим лицам - резидентам России - участвовать в приватизации в Украине.

В 2018 году Украина рассчитывает получить от приватизации более 21 млрд гривен и ожидается, что этот закон поможет достичь этой цели.

Не та пенсионная реформа

Но если закон о приватизации – это плюс для налаживания сотрудничества с МВФ, то, оказывается, к ранее принятой пенсионной реформе у Фонда есть вопросы. По крайней мере, директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс, отвечая на вопрос УНИАН в ходе брифинга, заявил, что проведенная в Украине пенсионная реформа хоть и является движением в правильном направлении, но все еще не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.

«Закон содержит важные положения по модернизации пенсионной системы Украины, но также содержит недостатки, которые снижают мотивацию людей работать дольше и делать взносы в (пенсионную - УНИАН) систему. Это не полностью обеспечивает справедливую и устойчивую пенсионную систему, и мы думаем, что больше работы должно быть сделано», - сказал Райс.

Данное заявление является тревожным звоночком для Украины, так как одним из главных требований МВФ относительно продолжения сотрудничества является принятие пенсионной реформы, соответствующей обязательствам нашей страны перед Фондом.

Также в МВФ выразили надежду на приведение президентского проекта закона о создании Антикоррупционного суда в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и обязательствами в рамках программы сотрудничества с Фондом.

Кроме того, по словам Райса, создание антикоррупционного суда - не единственное условие следующего пересмотра программы сотрудничества и выделения кредитного транша, поскольку коррупция должна быть преодолена в более широком контексте.

«В рамках следующего пересмотра (программы сотрудничества - УНИАН) проблема борьбы с коррупцией должна быть урегулирована в более широком контексте. Как и всегда с любым пересмотром, существует ряд вопросов, которые обсуждаются. Я уверен, это касается и Украины», - отметил Райс.

Кстати, в 2018 году Нацбанк рассчитывает получить два транша от МВФ на сумму 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, судьба так необходимых нашей экономике кредитных средств будет зависеть от встречи Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23-26 января, где стороны обсудят прогресс реформ в Украине.

Возобновление импорта газа из России

Одним из значимых событий уходящей недели стало заявление главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о намерении уже в этом году возобновить импорт российского газа. Более того, выполняя решение Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» готов начать покупать газ у «Газпрома» уже в первом квартале этого года.

«Если все пойдет согласно плану и «Газпром» будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольмского арбитража... мы начнем покупать в первом квартале. Такое наше намерение. Мы в «Нафтогазе» не считаем это негативным аспектом. Обязательства «Газпрома» продавать нам пять миллиардов кубометров по цене ниже европейской является позитивным аспектом с точки зрения как «Нафтогаза», так и потребителя», - сказал Коболев.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что уже в ближайшие дни между компаниями начнутся переговоры о выполнении решений Стокгольмского арбитража в рамках контракта на покупку российского газа.

Стоит отметить, что в 2017 году Украина импортировала всего лишь около 14,1 миллиарда кубометров газа. Все топливо было куплено в странах ЕС, так как с ноября 2015 года наша страна отказалась от закупки газа у «Газпрома» и обратилась в Стокгольмский арбитраж для пересмотра газового контракта от 2009 года.

В конце 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение суда, в котором были удовлетворены требования украинской стороны по контракту на закупку газа. Арбитраж отклонил требования «Газпрома» согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов, снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров, а также сократил объем газа, который «Нафтогаз» в этом и следующем году будет обязан покупать у «Газпрома», в десять раз - до 5 миллиардов кубометров в год.

Игорь Орел