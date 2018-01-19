Экс-министр: украинскому бизнесу пора повысить зарплаты до уровня, конкурентного с соседними странами

Тезис о привлекательности инвестиций в Украину из-за наличия дешевой и квалифицированной рабочей силы был правильным еще лет 20 назад, из страны остатки квалифицированной рабочей силы уезжают в разные государства - кто за "длинным рублем" в Россию, кто за "толстым злотым" в Польшу, рассказал бывший министр экономики Виктор Суслов на чате в Главреде.

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По его словам, "даже украинский бизнес жалуется на невозможность найти квалифицированного сварщика, крановщика, слесаря, токаря".

"Остатки квалифицированной рабочей силы уезжают кто за "длинным рублем" в Россию, кто за "толстым злотым" в Польшу. Наши соседи буквально грабят Украину, а, следовательно, украинскому бизнесу пора подумать о повышении зарплат для квалифицированных работников до уровня конкурентного с нашими соседями", - добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Суслов также объяснил, почему РФ тратит "огромные деньги" на Крым.