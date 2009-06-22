Ющенко планирует посетить Польшу
17:03, 22 июня 2009Разное
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1 июля с визитом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Польшу с визитом 1 июля.
Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве, В.ЮЩЕНКО по приглашению польского Президента Леха КАЧИНСКОГО планирует принять участие в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской Унии.
В посольстве не уточнили программу визита украинского Президента, отметив, что она еще прорабатывается.
В пресс-службе польского Президента УНИАН подтвердили, что В.ЮЩЕНКО планирует посетить Польшу для участия в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской Унии, которые состоятся в Люблине.
По данным пресс-службы, на торжества, кроме В.ЮЩЕНКО, приглашен Президент Литвы Валдас АДАМКУС.
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