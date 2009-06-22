Литвин инициирует встречу Ющенко, Тимошенко и глав фракций ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает провести в парламенте встречу с участием Президента Украины, премьер-министра Украины, лидеров всех парламентских фракций для обсуждения ситуации в стране и определения первоочередных мер по выведению Украины из финансово-экономического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил, выступая в понедельник на заседании клуба творческой интеллигенции им. В.Фролькиса в Киеве с докладом «Реалии современного и перспективы будущего». По мнению В.ЛИТВИНА, после такой встречи необходимо обсудить перечисленные выше вопросы на специальном заседании парламента с участием В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО.

Председатель Верховной Рады Украины также изложил свои предложения относительно путей выхода из кризиса.

Характеризуя текущую ситуацию в Украине, В.ЛИТВИН, в частности, отметил, что «рыночная экономика вошла в острое противоречие с системой государственного управления, потому что экономика уже находится на рыночных рельсах, а управление осталось на принципах административной экономики». «Государство разъединено по всем составляющим, и неспособность найти то, что может объединить, будет давать о себе все больше знать с началом избирательной кампании», - отметил он.

«Надежда на помощь МВФ ситуацию не разрешит, если не будет сделан акцент на собственные силы. Будем вынуждены говорить, что Украина потерялась в двадцать первом веке», - сказал В.ЛИТВИН.

Касаясь кадровых назначений, В.ЛИТВИН сообщил, что беседовал с Президентом Украины относительно внесения на рассмотрение парламента кандидатуры на должность министра обороны. При этом он высказал мнение, что Верховная Рада «должна воспринять как данность те кандидатуры, которые будут внесены Президентом на должности министров обороны и иностранных дел».

Председатель Верховной Рады Украины также сказал, что в прошлую пятницу обсуждал с премьер-министром вопрос кадровых перестановок в правительстве. Во время беседы, по словам В.ЛИТВИНА, он отметил необходимость «серьезной кадровой очистки органов исполнительной власти». «Но для этого нужно сделать ряд мер», - добавил он.

В этом контексте В.ЛИТВИН выразил убеждение в необходимости отказаться от «партийного квотного принципа» назначения на должности. «Главное, чтобы пришли профессионалы, а после этого думать над тем, какие нужные изменения в Конституцию», - сказал он. При этом, отметил В.ЛИТВИН, дискуссия относительно внесения изменений в Основной Закон «должна быть публичной, а не кулуарной».

В.ЛИТВИН также подчеркнул важность определения даты президентских выборов. «Верховная Рада должна выполнить свою учредительную функцию и освятить дату президентских выборов», - заявил он, напомнив, что дата выборов Главы государства определена в Конституции: это последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины. «Президент приобретает полномочия с момента принесения присяги на специальном заседании Верховной Рады. Нынешний Президент принес присягу 23 января 2005 года. То есть, если подсчитать, дата следующих выборов должна быть 17 января 2010 года», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом председатель Верховной Рады Украины заявил, что он не будет подписывать постановления с другой датой выборов Президента как противоречащие законодательству.

В.ЛИТВИН выразил надежду, что решение о дате выборов будет принято во вторник, «если за ночь ничего не изменится». Он также высказался за необходимость сокращения сроков избирательной кампании до 90 дней и создание реестра избирателей, «чтобы не голосовали мертвый души».