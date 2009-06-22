ГЛАВНОЕ на 22 июня (вечер)

Новости ТЭК

На сегодняшний день в НАК «Нафтогаз Украины» рассматривается вопрос о возможности пересмотра контрактов с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Этот вопрос сейчас обсуждается в НАК «Нафтогаз» – целесообразно вносить изменения (в контракты – УНИАН) или нецелесообразно», – сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина закупает газ в тех объемах, которые ей необходимы, и никакие штрафные санкции за сокращение потребления газа «Газпром» не применяет.

По мнению министра, исходя из этого, необходимости в пересмотре контрактов нет. «Я надеюсь, что так и будет. Такое сотрудничество может быть и в дальнейшем без внесения изменений в контракты», – сказал Ю.ПРОДАН.

Прилукский районный суд (Черниговская область) вынес определение на решение наблюдательного совета ОАО «Укртранснафта» о временном отстранении от исполнения обязанностей председателя правления Игоря КИРЮШИНА и о назначении временно исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат И.КИРЮШИНА Яков ВОРОНИН сегодня журналистам в офисе "Укртранснафты" по улице Кутузова.

По его словам, таким образом, решение об отстранении И.КИРЮШИНА от должности руководителя "Укртранснафты" считается приостановленным до вынесения решения суда.

Я.ВОРОНИН показал журналистам оригинал определения суда с «живой» печатью.

При этом он уточнил, что определение суда было вынесено 22 июня.

Также Я.ВОРОНИН затруднился ответить журналистам, что делают бойцы «Беркута» в здании «Укртранснафты». (Сегодня более 50 бойцов спецподразделения «Беркут» прибыли в офисное здание ОАО «Укртранснафта», где находится центральное диспетчерское управление, и заблокировали все входы и выходы. В здании на улице Кутузова, 18/7, на 7-м этаже, где находится приемная временно отстраненного председателя правления «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА, находятся 7 бойцов «Беркута» и 4 сотрудника милиции.)

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет ОАО «Укртранснафта» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Об этом сказано в копии протокола заседания наблюдательного совета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

НАК «Нафтогаз Украины» создала комиссию по расследованию невыполнения устава председателем правления компании «Укртранснафта» Игорем КИРЮШИНЫМ, который временно отстранен от должности.

Сегодня в 11.00 состоялась встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая длилась полтора часа.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО обсудили вопрос подготовки к Евро-2012, рекапитализации банков и закачки газа в подземные хранилища газа, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По информации управления, премьер-министр заявила, что разговор был конструктивным. В частности, обсуждались пути активизации работы правительства и Национального банка Украины по решению проблемы рекапитализации банков. Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО детально анализировали проблему финансового сбалансирования НАК «Нафтогаз Украины» и осуществления закупок российского газа, который хранится в ПХГ для нужд осенне-зимнего периода и транзита газа европейским потребителям.

Во время встречи обсуждалась ситуация с финансированием реконструкции и строительства важных объектов культурного наследия, в том числе Художественного комплекса «Арсенал».

Ю.ТИМОШЕНКО вместе с В.ЮЩЕНКО значительное внимание уделили вопросу поиска путей финансирования строительства объектов к Евро-2012 в условиях мирового финансового кризиса.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об обязательном переводе средств, полученных предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ), на специальные счета в "Ощадбанке".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Он сказал, что до принятия Верховной Радой этого закона будет действовать постановление правительства об открытии таких счетов, принятое ранее.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на совещании с губернаторами премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила с критикой по поводу того, что не выполняется распоряжение правительства об открытии специальных распределительных счетов для перечисления на них денег за газ предприятиями ТКЭ.

Она сказала, что если со следующего месяца предприятия теплокоммунэнерго будут перечислять полученную оплату за газ не на специальные распределительные счета в "Ощадбанке", а на другие счета, то эти средства будут списаны налоговой службой.

Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение предприятиям ТКЭ в течение недели открыть распределительные счета в "Ощадбанке" для перечисления средств по оплате за газ.

Энергоснабжающая компания ОАО «Укрэнергоуголь» будет реорганизована в государственное предприятие «Региональные электрические сети».

Об этом сказано в приказе министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 27 мая №278, текстом которого располагает УНИАН.

Документом также продлен на 4 месяца срок, отведенный предприятию для обратной реорганизации из ОАО в ГП. Реорганизация, в частности, должна быть завершена до 1 августа т.г.

Министерство регионального развития Польши планирует объявить перечень проектов, софинансируемых за средства Европейского Союза, среди которых строительство трубопровода «Броды-Плоцк», в конце июля.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в пресс-службе министерства, которое определит проекты, которые будут софинансироваться ЕС в рамках программы «Инфраструктура и окружающая среда» до 2013 года.

Собеседник агентства отметил, что министерство до 10 июля ждет от всех профильных министерств дополнительные документы по проектам, которые планируется софинансировать в рамках программы, после чего проведет оценку их готовности.

Представитель пресс-службы отметил, что министерство не будет публично оценивать готовность подготовки представленных проектов, а лишь объявит окончательный выбор.

В Министерстве экономики Польши, которое отвечает за проект строительства «Броды-Плоцк», сообщили УНИАН, что получили от автора проекта, польской национальной нефтетранспортной компании Pern Przyjаzn, все документы по нему.

В то же время собеседник агентства отказался от последующих комментариев.

Финансовый рынок

Завтра, 23 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, главной целью встречи будет вопрос выполнения условий получения третьего транша кредита МВФ.

Министерство экономики Украины констатирует сокращение в первом квартале 2009 года реальных доходов Сводного бюджета и Государственного бюджета Украины.

Как говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте ведомства, реальные доходы Сводного бюджета за I квартал 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года сократились на 11,5%, Государственного - на 8,9%.

Профицит Сводного бюджета за I квартал в 2009 года составил 74,3 млн. грн. (в прошлом году - 5669,9 млн. грн.), а Государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 479,4 млн. грн. (в прошлом году - с профицитом 1197,5 млн. грн.).

Доходы Сводного бюджета за I квартал т.г. составили 65 млрд. 710,4 млн. грн. (в прошлом году – 61 млрд. 704,5 млн. грн.), Государственного – 51 млрд. 270,72 млн. грн. (в прошлом году – 46 млрд. 738,0 млн. грн.).

В структуре доходов Сводного бюджета наибольшую долю составляют налоговые поступления, за январь-март 2009 года они составляли 74,1% от общего объема доходов (в прошлом году - 76,4%). Удельный вес налога на добавленную стоимость в структуре доходов составляет 33,8% (в прошлом году - 32,3%), налога на доходы физических лиц - 14,9% (в прошлом году - 15,8%), налога на прибыль предприятий - 11,2% (в прошлом году - 12,8%).

Сумма расходов Сводного бюджета составляла 65 млрд. 009,9 млн. грн. (в прошлом году – 56 млрд. 024,8 млн. грн.), Государственного – 50 млрд. 976,6 млн. грн. (в прошлом году – 45 млрд. 535, млн. грн.).

Национальный банк Украины начал предоставлять статистику об объемах операций по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке.

По данным НБУ, 17 июня 2009 года на биржевых торгах состоялась 1 сделка, объем которой составил 7100 ОВГЗ по 970,54 грн. за одну облигацию. Средневзвешенная доходность бумаг составила 22,84%.

На внебиржевом рынке было заключено 28 соглашений общим объемом 107242 ОВГЗ. Средневзвешенная цена за одну облигацию составила 945,17 грн., средневзвешенная доходность – 18,57%.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на 15 июня 2009 года в обороте находились ОВГЗ на общую сумму почти 39,63 млрд. грн., из которых в портфеле Нацбанка – на 23,885 млрд. грн.

Промышленность и сельское хозяйство

В январе-мае 2009 года объем производства химической продукции в Украине сократился на 35,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, химпроизводство в мае сократилось на 33,1%, по сравнению с маем 2008 года. В мае к апрелю т.г. был зафиксирован спад производства химической продукции на 6,5%.

В январе-мае т.г. предприятия химической промышленности Украины сократили производство азотных удобрений на 22,1% - до 979 тыс. тонн (в мае - до 197 тыс. тонн, падение – 19,1% к маю 2008 года), аммиака - на 43,8% - до 1,291 млн. тонн (в мае – до 266 тыс. тонн, падение – 41,4%), серной кислоты - на 56,3% - до 298 тыс. тонн (в мае - до 55,5 тыс. тонн, падение – 58,4%), пластмасс - на 49,1% - до 113 тыс. тонн (в мае - до 23,2 тыс. тонн, падение – 48,9%), химических волокон - на 69,6% - до 5,2 тыс. тонн (в мае – 1,2 тыс. тонн, снижение – 65,6%) , автомобильных шин на 52,9% - до 1,467 млн. штук (в мае сократили на 37% - до 386 тыс. штук).

В то же время, в январе-феврале предприятия химпрома увеличили производство пестицидов на 37,8% - до 3,419 тыс. тонн (в мае - до 570 тонн, рост – 11,5%).

Администрация ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отменила решение о переводе работников дневной смены на трехдневную рабочую неделю с 1 августа 2009 года.

Об этом УНИАН стало известно из официального сообщения предприятия.

«Такое решение принято администрацией в связи с предварительно достигнутыми договоренностями с профсоюзным комитетом ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о возможности принятия в срок, до 1 июля 2009 г., других вариантов, направленных на частичное сокращение затрат на производство, а также, принимая во внимание предложения работников предприятия по уменьшению социальных и административно-хозяйственных расходов», - подчеркивается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что кризисная ситуация в ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в настоящий момент не преодолена.

В Украине на 1 июня 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 8,4 млн. тонн зерна, что на 26% больше против 1 июня 2008 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе имелось 4,2 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн кукурузы, 1,2 млн. тонн ячменя и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 3,2 млн. тонн зерна, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе 1,2 млн. тонн пшеницы, 0,8 млн. тонн кукурузы, 0,6 млн. тонн ячменя и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 5,2 млн. тонн зерна, что на 9% больше аналогичного показателя 2008 г., в том числе зернохранящие – 3,4 млн. тонн (на 6% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 1,6 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,5 млн. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,1 млн. тонн.

НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Казначейство хочет стать Азаровым

http://economics.unian.net/rus/detail/14868

Раскачают ли гривню мантры валютопоклонников?

http://economics.unian.net/rus/detail/14852

Уголь Украины: и тут «все пропало»?

http://economics.unian.net/rus/detail/14834

(УНИАН)