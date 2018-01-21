Дочерняя структура российской "Роснефти" пытается отобрать земельный участок киностудии имени Довженко – заявление

Частная компания «Трансбуд», учредителем которой является государственная нефтедобывающая компания России «Роснефть», пытается отобрать земельный участок у государственной компании «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко».

Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте киностудии.

«Компания, основанная «Роснефтью» через некоторых депутатов Киевсовета, хочет отобрать землю у Киностудии им. Довженко», - заявили в киностудии.

В сообщении отмечается, что в 2008 году частная компания «Трансбуд» стала собственником помещения, которое расположено на территории киностудии. После этого, частная структура подала документы в киевский городской совет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение.

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«Государственная земля в пользовании государственной компании. Киевский городской совет не имеет права распоряжаться не коммунальной землей», - прокомментировали на киностудии такое обращение компании, добавив, что вся документация, начиная с 1952 года, говорит о том, что именно киностудия является собственником всего земельного участка по адресу: г. Киев, просп. Победы, 44.

«Не обращая на это никакого внимания, ООО «Трансбуд», проводит разработку технической документации для оформления части земельного участка киностудии, без согласования с руководством студии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 12 декабря 2017 года Киевгорсовет принял положительное решение и выделила земельный участок для компании «Трансбуд». В дальнейшем (22 января 2018 года) этот вопрос должен рассматриваться на комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса КГГА.

В сообщении киностудии также указывается, что учредителями «Трансбуду» являются компании «Роснефть Менеджмент Компани Лимитед», «Фаргрейд Лимитед», а конечным бенефициаром – гражданин Израиля Нисан Моисеев.