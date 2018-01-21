Дочерняя структура российской "Роснефти" пытается отобрать земельный участок киностудии имени Довженко – заявление

12:17, 21 января 2018
Разное
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Вопрос передачи земельного участка должен рассматриваться 22 января, на комиссии КГГА.

На кінстудії Довженко заявляют, что основана

Частная компания «Трансбуд», учредителем которой является государственная нефтедобывающая компания России «Роснефть», пытается отобрать земельный участок у государственной компании «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко».

Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте киностудии.

«Компания, основанная «Роснефтью» через некоторых депутатов Киевсовета, хочет отобрать землю у Киностудии им. Довженко», - заявили в киностудии.

В сообщении отмечается, что в 2008 году частная компания «Трансбуд» стала собственником помещения, которое расположено на территории киностудии. После этого, частная структура подала документы в киевский городской совет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение.

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«Государственная земля в пользовании государственной компании. Киевский городской совет не имеет права распоряжаться не коммунальной землей», - прокомментировали на киностудии такое обращение компании, добавив, что вся документация, начиная с 1952 года, говорит о том, что именно киностудия является собственником всего земельного участка по адресу: г. Киев, просп. Победы, 44.

«Не обращая на это никакого внимания, ООО «Трансбуд», проводит разработку технической документации для оформления части земельного участка киностудии, без согласования с руководством студии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 12 декабря 2017 года Киевгорсовет принял положительное решение и выделила земельный участок для компании «Трансбуд». В дальнейшем (22 января 2018 года) этот вопрос должен рассматриваться на комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса КГГА.

В сообщении киностудии также указывается, что учредителями «Трансбуду» являются компании «Роснефть Менеджмент Компани Лимитед», «Фаргрейд Лимитед», а конечным бенефициаром – гражданин Израиля Нисан Моисеев.

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Теги: #Роснефть#киностудия им. Довженко