ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Минрегионстрой объявил аукционы для финансирования недостроев», в котором пишет, что Министерство регионального развития и строительства с 7 по 17 июля проведет аукционы, где будет отбирать компании, которые получат госсредства на достройку жилых объектов с 70%-ной готовностью. Победителем станет тот застройщик, который предложит достроить наибольшую площадь за фиксированную стоимость одного квадратного метра. Для Киева стоимость достройки «квадрата» определена в размере 8 тысяч гривень, Киевской области - 7,5 тыс. грн., областных центров — 6 тыс. грн., для других населенных пунктов — 5 тысяч гривень...

http://delo.ua/news/108410/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Что делать, если ваше отделение закрылось» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108404/

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Еще «Дело» в материале «Украинская металлургия увеличивает свою долю на рынке» пишет о том, что, по данным Всемирной ассоциации стали (ВАС), в Украине в прошлом месяце было произведено 2,4 млн. тонн стали. Это позволило украинским металлургам обойти своих немецких коллег (те в мае произвели 2,2 млн. тонн стали) и занять 7-е место по объемам производства в мире, перейдя на эту ступень с 8 места…

http://delo.ua/news/108411/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Инвестиции быстрого реагирования» пишет, что Всемирный банк вчера ухудшил прогнозы падения мировой экономики в 2009 году до 2,9%, сообщив, что развивающиеся страны пострадают от кризиса больше остальных, в частности из-за двукратного падения притока иностранных инвестиций. Это означает, что Украине при выходе из кризиса не стоит рассчитывать на помощь внешних инвесторов, так как нерезиденты будут ожидать результатов президентских выборов, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191816

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Нефть качнули силой» пишет о том, что вчера в центре Киева в головном офисе ОАО "Укртранснафта" произошла попытка силовой смены руководства компании. Назначенный НАК "Нафтогаз Украины" и. о. председателя правления Александр Лазорко с помощью военизированной охраны занял головной офис. Однако председатель правления "Укртранснафты" Игорь Кирюшин отказался признать его полномочия и, вооружившись решением суда об отмене назначения нового исполняющего обязанности, забаррикадировался в одном из зданий компании. Эксперты отмечают, что конфликт является следствием борьбы группы "Приват" за контроль над нефтетранспортной системой страны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191815

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Также «Коммерсант» в публикации «БТА Банк не отпускает «дочку»» пишет о том, что вчера казахский БТА Банк обвинил группу компаний "Евразия" бывшего собственника банка Мухтара Аблязова в срыве собрания акционеров украинского БТА Банка. Казахи считают незаконным отмену сделки по продаже им 39% акций украинского БТА Банка. В украинском БТА Банке считают уход из-под контроля национализированного казахского банка оправданным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1191822

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В публикации «Владимир Ясинский: «В текущем году не останется компаний, которые зарабатывают исключительно на поставках «железа» издания «Экономические известия» президент компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии» Владимир Ясинский делится своим видением того, как будет выглядеть IТ-рынок нашей страны в ближайшие несколько лет. По его мнению, главными трендами станет развитие датацентров, средств информационной безопасности, а так же энергосберегающих технологий…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180152

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Также «Экономические известия» в материале «КУА запели хором» пишет, что с апреля компании по управлению активами начали возрождать активность в СМИ. До этого им было «стыдно», поскольку две трети публичных инвестфондов показывали с начала года отрицательную доходность. А самые лучшие давали вкладчикам максимум 15-20%, что существенно меньше, чем по банковским депозитам…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180139

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«Газета по-киевски» в материале «Троянский кредит» пытается ответить на вопрос: 28 миллиардов гривень от МВФ – это на предвыборную кампанию?..

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/23/084805.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Правда о предках: киевские князья были рекетирами» пишет - через три года мы сможем увидеть, как выглядел Киев более тысячи лет назад, и даже погулять по нему. Под райцентром Обухов на 10 гектарах полным ходом идет строительство града князя Владимира (Х век), причем в натуральную величину…

http://www.segodnya.ua/news/14060146.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Казначейство хочет стать Азаровым» пишет - Госказначейство отгородилось от окружающего мира забором недоступности (на то существует спецраспоряжение Кабмина?), еще решило выбить себе институционный статус повыше...

http://economics.unian.net/rus/detail/14868

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Раскачают ли гривню мантры валютопоклонников?» пишет - украинский валютный рынок долго оставался стабильным и поэтому тривильное колебание курса воспринимается не адекватно. Но факторов дальнейшего его роста не наблюдается...

http://economics.unian.net/rus/detail/14852

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Уголь Украины: и тут «все пропало»?" пишет - энергосектору Украины угрожает системный коллапс. Ситуация, когда угольщики «не могут», а энергетики «не хотят», может выйти из-под контроля. Интервью главы Профсоюза работников углепрома Виктора Турманова

http://economics.unian.net/rus/detail/14834

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Как «Газпром» кредитовал Дмитрия Фирташа» пишет о том, что вопреки своей официальной экспортной политике, «Газпром» много лет поставлял венгерскому трейдеру Emfesz газ в кредит - с отсрочкой платежа до года. Кто и как использовал эти деньги, непонятно…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/23/201469

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Издание «Известия» в публикации «Владимир Путин нашел на Украине золото» пишет о том, что премьер России Владимир Путин в последнее время постоянно говорит о том, что бывшие союзные республики и Россия - это одна семья. И все чаще он выступает в роли сурового отца этого беспокойного семейства - одних воспитывает, других наказывает, третьих одаривает рублем. В понедельник, например, он дал полмиллиарда долларов Молдавии и обнаружил у Украины заначку, которой как раз хватит на оплату российского газа…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129864/

(УНИАН)