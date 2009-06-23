АНОНС на 23 июня 2009 г.

Начнется XXXV заседание Совета управляющий Европейской организации Высших органов финансового контроля (EUROSAI). Участники: председатель Счетной палаты Украины В.Симоненко, президент Высшей палаты контроля Республики Польша Я.Езерский (президент EUROSAI), президент Аудиторского суда Королевства Испания М.Н.Перес.

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Секретарь СНБО Украины Р.Богатырева встретится со своим польским и белорусским коллегами для проведения переговоров по актуальным аспектам трехсторонних отношений в сферах политической, экономической, энергетической, экологической безопасности и других сферах, перспективах многостороннего сотрудничества в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» и практических направлений взаимодействия между ведомствами безопасности. По итогам встречи состоится брифинг руководителей ведомств безопасности Украины, Беларуси и Польши.

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Пресс-конференция на тему: «Начало рекапитализации ОАО “Родовід Банк” и назначение нового временного администратора». .

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Агентство "Кредит-Рейтинг" открывает офис в Минске. Финансовые рынки Украины и Беларуси становятся ближе». Участники: генеральный директор агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав Дубко, заместитель генерального директора агентства «Кредит-Рейтинг» Григорий Перерва, народные депутаты Украины. В июне в 2009 г. на высоком государственном уровне было заявлено о необходимости активизации отношений Украины с Беларусью с целью обеспечения дальнейшего развития экономик двух стран в условиях, когда они оказались отрезанными от доступного западного капитала. Агентство «Кредит-Рейтинг» разработало систему, которая способствует привлечению инвестиций в экономику Украины из Польши, Прибалтики, России - стран, граничащих с Беларусью и традиционно имеющих с ней тесные экономические связи (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8 044 233-94-55, 8 050 633-63-45, e-mail: v.martsynovskyi@freshpr.com.ua

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При участии заместителя председателя КГГА Людмилой Денисюк и и.о. заместителя председателя КГГА Виктора Сивца состоится проверка качества продовольственных товаров на рынке города Киева.

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Состоится пресс-конференция независимого эксперта Александра Нарбута на тему: «Останется ли Украина и Европа без газа? Тенденции и перспективы газового кризиса».

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Пресс-конференция на тему: “Украина-МВФ - дружба закончилась?”. Приглашены: Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Ирина Акимова, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономической политики; Игорь Юшко, экс-министр финансов, президент Украинской национальной ипотечной ассоциации и др..

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Элита-Центр по-трускавецки, или принадлежит ли Трускавец Украине?”. Участники пресс-конференции: депутат Трускавецкого городского совета Львовской области Руслан Крамар, директор частного предприятия “Компания ПОЛИТЕРМ”, г. Львов Джумбер Дзыгуа (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

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Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопрос: О проекте закона о дополнении к пункту 2 раздела ІІ Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности" (о лекарственных средствах иностранного производства); О проекте Закона о внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (о рыбопромышленной деятельности в водах за пределами юрисдикции Украины) и другие (ул. Садовая, 3а, к. 1034) .Вход по карточкам аккредитации.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Возобновление кредитования в Украине. Влияние возобновления кредитования на развитие автомобильного рынка. Уникальные условия кредитования покупки авто от «ВиДи АвтоСити» и банков-партнеров». Участники: Артем Ткаченко, член Правления, руководитель автомобильного бизнеса ВиДи Групп; Дмитрий Радионов, директор «ВиДи Финанс Менеджмент Групп»; Руслан Нефинский, заместитель начальника Управления кредитного партнерства; Эмре Ергюн, вице-президент, начальник управления маркетинга и продаж розничного бизнеса; Татьяна Вьн, экспертпо финансовому рынку, Борис Зозуля, начальник управления по работе с партнерами банка «БТА» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Харькове состоится IV Международный форум «Евроатлантическое будущее Украины». Организаторы - Лига украинских канадцев и Центр по вопросам американско-украинских отношений.

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