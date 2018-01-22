Украина попала в ТОП-50 развивающихся стран по инклюзивности экономического развития

Украина заняла 49 место среди 74 развивающихся стран согласно индексу инклюзивности экономического развития, который оценивает степень распространенности позитивных эффектов экономического роста на все слои населения.

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Данные ежегодного исследования индекса The Inclusive Development Index (IDI) 2018 опубликованы на сайте Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Согласно исследованию, инклюзивность экономического развития в Украине за последние 5 лет снизилась на 6,8%, что отображает уменьшение количества людей, которые фактически включены в процесс экономического роста и получают выгоды от него.

При этом в ТОП-5 развивающихся стран по критерию инклюзивности экономического роста вошли Литва, Венгрия, Азербайджан, Латвия и Польша. Россия оказалась на 19 месте.

В то же время, среди развитых стран по уровню инклюзивности экономического роста в ТОП-5 вошли Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария и Дания.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины прогнозирует экономический рост на 1,8% по итогам 2017 года и на 3% - по итогам 2018 года.