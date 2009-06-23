ГЛАВНОЕ на 23 июня (день)

Хроника дня

* * *

Верховная Рада назначила очередные выборы Президента Украины на 17 января 2010 года.

“За” постановление “О назначении очередных выборов Президента Украины” проголосовали 399 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления должен обеспечить подготовку к рассмотрению Верховной Радой в первом чтении на протяжении последней пленарной недели в июне 2009 года законопроекта о внесении изменений в Закон «О выборах Президента Украины» (новой редакции данного закона), предусмотрев проведение избирательного процесса очередных выборов Президента Украины в девяностодневной срок.

С целью обеспечения эффективного и прозрачного государственного учета избирателей на следующих очередных выборах Президента Украины Кабинету министров Украины надлежит предпринять необходимые меры по обеспечению, в том числе финансового, надлежащего функционирования Государственного реестра избирателей до начала избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить функционирование Государственного реестра избирателей по закону Украины «О Государственном реестре избирателей», в том числе, первичное уточнение персональных данных этого реестра, до начала избирательного процесса.

Постановление вступает в силу со дня его публикации.

ВР освободила Винского Верховная Рада Украины приняла решение об отставке Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

За данное решение проголосовали 365 народных депутатов из 434 зарегистрированных в зале.

Перед этим состоялось голосование за освобождение И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи в соответствии с поданным им заявлением об отставке, но это решение не набрало необходимого количества голосов.

За данное решение проголосовали двое из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, в случае освобождения И.ВИНСКОГО согласно поданному им заявлению за ним сохранялись бы все социальные выплаты и льготы.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обнародовал на заседании парламента заявление И.ВИНСКОГО об отставке, а также представление премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО об освобождении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи.

Финансы

Переговоры Украины и Международного валютного фонда (МВФ) по поводу второго пересмотра программы в рамках соглашения «stand-by» начнутся 30 июня т.г., когда к миссии Фонда в Киеве присоединится ее руководитель Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

Первый этап работы миссии начинается сегодня, он будет сосредоточен на технических вопросах программы.

«По результатам этих дискуссий, начиная с 30 июня, когда к миссии в Киеве присоединится ПАЗАРБАЗИОЛУ, начнутся переговоры», - сообщил М.АЛЬЕР.

Напомним, Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом (МВФ) о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении его объемов до 3,8 млрд. долларов.

Как заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, «24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд.».

При этом И.УМАНСКИЙ убежден, что в случае получения транша все деньги должны быть направлены в бюджет.

«Но вопрос, сколько всего денег придет и сколько всего из них пойдет на финансирование дефицита, пока остается открытым», - подчеркнул он.

Кроме того, и.о. министра финансов отметил, что МВФ ставит перед Киевом ряд условий.

ВР запретила валютные кредиты для физлиц

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН, этим законом устанавливается запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Устанавливается норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.

Изменениями, которые вносятся в Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», предусматривается сократить до 90 календарных дней сроки зачисления выручки резидентов в иностранной валюте на их валютные счета в уполномоченных банках, а также сроки осуществления импортных операций резидентов на условиях отсрочки поставок.

Предложенные изменения будут касаться и физических лиц-предпринимателей, которые являются резидентами

Законом вносятся изменения в Закон «О налогообложении прибыли предприятий». В частности, предусмотрено установить особенности отнесения расходов банковских учреждений в состав валовых расходов плательщика налога по перечню, утвержденному Национальным банком Украины

Законом вносятся изменения в Закон «О Национальном банке Украины» и устанавливается, что Национальный банк должен ежеквартально предоставлять информацию Президенту Украины, Кабинету министров Украины и Комитету по вопросам банков и банковской деятельности Верховной Рады Украины об операциях по рефинансированию банков и торгах на межбанковском валютном рынке.

Изменениями в Закон “О банках и банковской деятельности” установлена предельная сумма одной из составляющих дополнительного капитала – субординированного долга, который устанавливается Национальным банком Украины в размере не менее 100 процентов основного капитала.

«Родовид Банк» станет государственным в начале июля Государство войдет в капитал «Родовид Банка» в первой декаде июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ.

По словам временного администратора банка Сергея ЩЕРБИНЫ, уже подписан приказ об эмиссии акций банка, размещение акций планируется провести в течение месяца.

Как отметил директор департамента по рекапитализации банков Министерства финансов Теймур БАГИРОВ, на сегодняшний день государство проходит технические процедуры – выкупает эмиссию, после чего проведет процедуру формальной регистрации как акционер банка. «После этого государство сможет сформировать правление и наблюдательный совет банка», – отметил он.

В Минфине не исключают, что новым председателем правления «Родовид Банка» может быть назначен временный администратор С.ЩЕРБИНА. «Вопрос о назначении председателем правления банка Сергея ЩЕРБИНЫ пока не рассматривается. Может ли он быть назначен председателем? Конечно, может, но так вопрос пока не стоит», – отметил А.КРАВЕЦ.

Относительно снятия моратория на выдачу депозитов в банке С.ЩЕРБИНА подчеркнул, что это может произойти уже в июле. После снятия моратория в банке будет определена очередность вкладчиков по доступу к вкладам, отметил он.

«Для того чтобы не допустить технических сбоев в доступе к депозитам, будет проведена работа по определению приоритетности доступа вкладчиков к депозитам… Доступ к своим деньгам получат все», – сказал С.ЩЕРБИНА.

По данным временного администратора банка, на сегодняшний день в банке 2,59 млрд. грн. составляют вклады физических лиц, в том числе 1,9 млрд. грн. – это текущие действующие депозиты и приблизительно 0,5 млрд. грн. – депозиты, срок которых закончился.

Как отметил С.ЩЕРБИНА, в кредитном портфеле «Родовид Банка» приблизительно 17% составляют проблемные кредиты. Он также сообщил, что залогов по проблемным кредитам достаточно для их покрытия. «Но надо понимать, кому нужны эти залоги и сможет ли кто-то их выкупить сегодня», – сказал С.ЩЕРБИНА.

НБУ с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

На сегодняшний день временным администратором в банке является независимый эксперт Сергей ЩЕРБИНА.

10 июня Кабинет Министров принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,62 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного понизился по сравнению с 22 июня.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,58-7,66 грн./долл., по продаже – 7,655-7,690 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 22 июня и составляет 10,52 грн./евро, продажи – также немного понизился, до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,63-10,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,4% по сравнению с 22 июня и составляет в среднем 0,2319 грн./рубль, продажи – понизился на 1,6%, до 0,2482 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,180-0,241 грн./рубль, по продаже – 0,242-0,270 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,63 грн./долл., продают – по 7,67 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного понизился со вчерашнего дня и составляет 10,54/10,68 грн./евро.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9% по сравнению с 22 июня и составляет в среднем 0,2321 грн./рубль, продажи – на 3%, до 0,2523 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 23 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6103, к евро – 10,546354, к российскому рублю – 0,2436.

К концу текущего года следует ожидать ослабления курса национальной валюты до 10 грн./долл.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Мы считаем, что во втором полугодии текущего года будет идти ослабление гривни. Сейчас прогноз нашего центра на конец года - это 10 грн./долл.», - сказал он.

А.ЖОЛУДЬ сообщил, что в следующем году некоторое улучшение внешнеторгового баланса, а также принятие более сбалансированного государственного бюджета позволит в некоторой степени укрепить позиции гривни.

«Бюджет, а также ряд иных факторов дадут возможность провести некоторое укрепление гривни в следующем году до 9,5 грн./долл. на конец 2010 года», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Агро

В Украине агропроизводство выросло на 2,3%

За январь-май т.г. производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличилось по сравнения с соответствующим периодом 2008 года на 2,3%.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики Украины.

Валовая продукция сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 7,1%, хозяйств населения - уменьшилась на 1%.

Объемы производства валовой продукции возросли в 18 регионах, из них более всего в Днепропетровской (на 10,2%.), Черкасской (на 9,5%.), Запорожской (на 8,2%.), Волынской (на 5,3%.), Донецкой (на 5,2%.) областях.

Сократились объемы производства продукции сельского хозяйства в 4 областях: Киевской - на 4,5%., Одесской - на 2,2%., Черниговской - на 1,9%., Черновицкой - на 1,2%.

Кроме того, сокращение темпов промышленного производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за 5 месяцев 2009 года против соответствующего периода 2008 года составляло 7,3%. На протяжении мая темпы возросли на 5,7%.

Разное

ВР отказалась от дополнительных 97 млн. грн.

Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».

За такое решение проголосовали 343 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Парламент частично поддержал предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который применил вето к этому закону.

В частности, парламент учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов Верховной Рады на сумму 97 млн. грн.

В то же время не учтены предложения Президента о распределении этих 97 млн. грн., в частности, на увеличение расходов Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний на финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом.

Предусмотрено поручить правительству вместе с Комитетом ВР по вопросам бюджета внести предложения относительно финансового обеспечения необходимых мер социально-экономического и медицинского направления.

Также рекомендовано Государственному управлению делами внести предложения по сокращению расходов для обеспечения его деятельности.

В то же время на заседании парламента заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО отметил, что вопрос вокруг данного закона был переведен «в политическую плоскость».

Он отметил, что «ни одной копейки непосредственно на народных депутатов не было предусмотрено в данном законе», а только предусматривались средства для выплаты заработной платы работникам столовой парламента, работникам административных зданий, а также на покрытие задолженности за проживание народных депутатов в гостиницах.