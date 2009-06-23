ПР гарантирует поддержку отставки Вакарчука и Луценко

Среди шести зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов постановлений об отставке министров фракция Партии регионов гарантированно поддержит два, по остальным вопросам еще не было обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что сегодня после принятого постановления по освобождение Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи в парламенте осталось еще шесть зарегистрированных проектов постановлений.

Это, в частности, проекты постановлений об отставке министра юстиции Николая ОНИЩУКА, министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА, министра культуры и туризма Василия ВОВКУНА, министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а также министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА.

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, фракция Партии регионов гарантированно поддержит постановления об освобождении от должностей министров И.ВАКАРЧУКА и Ю.ЛУЦЕНКО.

Относительно других кадровых решений, по словам А.ЕФРЕМОВА, фракция еще вопрос не рассматривала.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, ему стало известно, что сегодня состоится заседание фракций, входящих в парламентскую коалицию, на котором будет рассматриваться вопрос формирования Кабинета министров.

По его словам, если таким образом будет уволена половина состава Кабмина, то деятельность правительства ожидает «коллапс».