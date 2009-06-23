Дату выборов президента могут обжаловать в КС

В Верховной Раде не исключают обжалования в Конституционном Суде назначенной сегодня постановлением парламента даты проведения выборов Президента Украины - 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он, в частности, не исключил, что некоторые политические силы могут обжаловать в Конституционном Суде это постановление ВР.

По словам С.МИЩЕНКО, представители Конституционного Суда во время общения с ним сказали, что наиболее конституционной для проведения выборов Президента является дата 27 декабря 2009 года.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО отметил, что 17 января 2010 года является датой, которая наиболее соответствует правовой позиции, задекларированной Конституционным Судом.

«Именно исходя из этой правовой позиции мы приняли решение. Это не политическое, а ближе правовое решение, которое опирается на решение Конституционного Суда», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его мнению, испытывать еще раз назначенную дату выборов Президента в КС не будут никакие политические силы, поскольку, по словам народного депутата, «они все имеют юристов».

Как отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, вероятность позитивного результата при обжаловании постановления о назначении президентских выборов на 17 января 2010 года приближается к нулю.