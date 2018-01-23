Как не стать жертвой обмана: в Украине растет количество жертв аферистов при покупке авто (видео)

Аферисты получают деньги за машины, которых не существует. Как работает прибыльная мошенническая схема и как вам не стать очередной жертвой - смотрите в сюжете программы "Гроші".

Жертвы аферы, которые стали героями сюжета, в общей сложности выложили около миллиона гривень на автомобили. Один из них думал, что покупает трактор. Им предлагали выгодную рассрочку и цену со скидкой, но в итоге оставили ни с чем.

Как сообщал УНИАН, недавно арестовали сына нардепа Швыдкого, который крутил аферы с автомобилями.