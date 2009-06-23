Эксперт: ЕС в рамках “Восточного партнерства” не может навязывать

Директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий ОРЕЛ считает, что в рамках “Восточного партнерства” Европейский Союз не имеет права требовать от соседей выполнения каких-либо условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 22 июня в Берлине на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной неправительственным Немецким советом по внешней политике.

“Евросоюз не имеет никакого права навязывать Украине в одностороннем порядке “домашние задания” и сроки их выполнения”, - сказал он.

Эксперт отметил, что политика “Восточного партнерства” не предусматривает решения каких-либо проблем, которые интересуют стран-соседей ЕС и, в частности, не предусматривает ни перспективы членства в ЕС, ни путей решения “замороженных” конфликтов, что также интересует европейских партнеров.

“Потому ответом на эгоизм и ограниченность ЕС будет национальный эгоизм стран-партнеров. Каждая из них будет продолжать реализовывать в своей внешней политике собственную национальную повестку дня, мало обращая внимания на пожелания ЕС”, - сказал А.ОРЕЛ.

Он также выразил сомнение в эффективности “Восточного партнерства”, учитывая, что на его реализацию предусмотрено потратить лишь 600 млн. евро на протяжении 4 лет на проекты во всех 6-ти странах-соседях. По словам эксперта, в бюджете на 2007-2013 года ЕС предусмотрел 8 млрд. евро на расширение связей со странами Северной Африки из всей суммы в 12 млрд. евро на внешнюю политику. А поддержка европейских фермеров лишь в 2008 году обошлась бюджету Евросоюза в 40,9 млрд. евро.

“Сравнение этих цифр приводит к абсолютно однозначному выводу о том, каково реальное, а не декларативное отношение ЕС к нашему региону в общей системе его приоритетов”, - подчеркнул А.ОРЕЛ.

В таких условиях, по его словам, Украина может имплементировать европейское законодательство лишь на добровольной основе и в соответствии с тем, насколько те или иные законодательные положения ЕС отвечают национальным интересам страны.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся учредительный саммит “Восточного партнерства” – новой политики ЕС, направленной на усиление отношений с 6-ю странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.