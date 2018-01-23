"За общее будущее в расшатанном мире": в Давосе стартовал Всемирный экономический форум (фото)

Во вторник 23 января в швейцарском Давосе начался 48-й Всемирный экономический форум. В этом году он открылся речью индийского премьер-министра Нарендры Моди. В ней он предостерег от того, что в мире становится все более распространенным протекционизм, в то время как глобализация теряет свою привлекательность, передает «Немецкая волна».

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Также политик подчеркнул важность дигитализации для современного общества и необходимости обеспечивать мир и стабильность во времена постоянных технологических изменений.

Выступление Моди является символическим не только из-за того факта, что он возглавляет большую делегацию индийских чиновников и бизнесменов, к тому же самую большую на саммите, но и потому, что это первое выступление главы индийского правительства в Давосе за 21 год.

Всего участие в форуме под девизом "За общее будущее в расшатанном мире" должны принять более трех тысяч политиков, бизнесменов и представителей общественного сектора. Среди них немецкий канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп, который выступит с заключительной речью. В саммите примет участие также и украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.

Всемирный экономический форум был основан в 1971 году равенсбурзьким профессором Клаусом Швабом. Ученый поставил себе целью "улучшить состояние мира". Впрочем, организацию часто критикуют за то, что ежегодная встреча финансовой и экономической элиты только усиливает социальное напряжение в мире.