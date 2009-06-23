В Китае будут сажать за несоблюдение карантина по гриппу A/H1N1

Уголовная ответственность и штраф в размере до 29 тысяч долларов грозит тем, кто пренебрегает в Пекине мерами карантинного контроля из-за стремительного распространения вируса гриппа A/H1N1, говорится в циркуляре, размещенном на сайте Пекинского правительства во вторник.

Если еще в мае подавляющее большинство заболевших прибыли в Китай из-за рубежа, то в июне заболевание начало распространяться внутри страны. Чтобы избежать эпидемии, пекинские власти намерены строго наказывать тех, кто пренебрегает профилактическими мерами.

Наказания могут коснуться как ведомств и предприятий, так и частных лиц. "Предприятия, не проявляющие ответственности по обеспечению профилактики и контроля (распространения гриппа A/H1N1) решением районных и уездных правительств будут должны приостановить работу, будут лишаться лицензии, а также обязаны выплатить штраф в размере от 50 тысяч до 200 тысяч юаней (7 - 29,4 тысяч долларов)", - говорится в документе от 19 июня, опубликованном на сайте правительства только во вторник.

Наказание в виде привлечения к уголовной ответственности будет грозить заболевшим и тем, у которого подозревается наличие вируса, если они не выполняют нормы карантина. Так же, по решению властей столицы, строго будут наказывать чиновников пекинских ведомств за халатность в отношении противостояния гриппу A/H1N1.

Как поясняют составители документа, эти меры необходимы для того, чтобы "обеспечить профилактику нераспространения гриппа A/H1N1, в интересах здоровья и безопасности общественности, стабильного и быстрого экономического развития столицы, а также создания гармоничной социальной среды во время празднования 60-й годовщины образования КНР".

По данным министерства здравоохранения КНР, за минувшие сутки на материковой части страны было выявлено 49 случаев заболевания человека вирусом гриппа A/H1N1, в том числе шесть случаев в Пекине. Общее число заболевших на материке достигло, по последним данным, 490. Число больных гриппом A/H1N1 в Специальном административном районе Сянган (Гокнонг) за последние сутки увеличилось на 60 и достигло 408. Число заболевших также растет на острове Тайвань и в Специальном административном районе Макао.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 52 тысячи 160 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 99 странах и территориях, 231 заболевший скончался. В России зарегистрировано три случая заболевания. ВОЗ 11 июня впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.