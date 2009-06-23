Букмекеры будут добиваться права на деятельность

Букмекеры будут продолжать добиваться от власти права на деятельность. Об этом в комментарии УНИАН сообщила президент Ассоциации букмекеров Украины Ольга ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, до принятия закона о запрете игорного бизнеса в Украине действовало 16 лицензий для букмекеров. Всего же в Ассоциации насчитали около 7 тыс. работников данной отрасли.

О. ЗИНЧЕНКО также сообщила, что Ассоциация уже обращалась с письмами к главам всех парламентских фракций, однако реакции пока не последовало.

Как сообщал УНИАН, ранее автор закона о запрете игорного бизнеса в Украине, народный депутат (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО заявлял, что деятельность букмекеров не должна подпадать под действие данного закона.

Депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН также высказывал мнение о необходимости легализовать букмекерский бизнес.

15 мая т.г. Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

5 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал данный закон, ссылаясь на то, что его введение повлечет потерю около 200 тыс. рабочих мест.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента.

Президент заявил, что не намерен оспаривать в Конституционном Суде закон о запрещении игорного бизнеса, отметив, что в данном случае нет предмета неконституционности решения.

Сегодня Президент подписал закон о запрете игорного бизнеса в Украине.