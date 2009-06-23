Анонс на 24 июня

- Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Харьковской области. Цель поездки - представление президентского проекта обновленной Конституции студентам и преподавателям области. В прямом эфире встречу будут транслировать НТКУ, «5 канал» и НРКУ. Также во время поездки Глава государства ознакомится с ходом строительства областного спортивного комплекса «Металлист» и строительством терминала аэропорта «Харьков» в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5).

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9-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как действуют финансовые аферисты в банковской системе”. О деятельности преступной группы, которая совершила ряд масштабных краж с личных счетов вкладчиков банков, расскажет клиент, со счета которого украдено 200 тысяч долларов. Как выбить деньги из банка?”. В работе примут участие: пострадавший Олег Дорофеев, адвокат Василий Сергиенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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10-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам промышленности, инновационной и регуляторной политики (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).

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10-00 - Конституционный Суд Украины обнародует принятое 23 июня Решение по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) подпунктов 3.5, 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона Украины «О таможенном тарифе Украины», по которым Кабинет Министров Украины может принимать решение о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары. Также абзаца восьмого части второй статьи 9 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности», которым закреплено право Кабинета Министров Украины уменьшать и отменять временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары (ул.. Жилянская,14).

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11-00- Круглый стол на тему: "Покупай украинское или кому принадлежит эта страна?". Организатор - Украинский PR-альянс (UPRA). Приглашены представители ведущих украинских производителей автомобильного, фармацевтического, строительного, алкогольного и рынка продуктов питания: „Богдан”, „Еврокар”, „Укравтозапчасть”, Rosava, Борщаговский химфармзавод, Киевмедпрепарат, Киевский витаминный завод, Т.М.М., Ависта, ТПК, КЗШВ „Столичный”, ЗАО „Оболонь”, "Nemiroff", "Хортица", "Roshen", "А.В.К"., "КОНТИ", "Чумак", "Вереск", "Сандора", "Ясенсвит", "Мироновских хлебопродукт", "Ятрань", а также руководителей отраслевых Ассоциаций. В мероприятии также примут участие президент UPRA Нина Али и вице-президент UPRA Валерий Курейко. (“Укринформ” ул. Б.Хмельницкого, 8/16).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Риелторский бизнес: перспектива развития в новых экономических условиях». («Дом Кино», ул. Саксаганского, 6).

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12-00 - Состоится заседание пресс-клуба на тему: "Роль путевого хозяйства в работе и развитии украинской железной дороги. Инновации в путь - путь железных дорог в 21 век". (“Українські новини”, ул.Эспланадная, 20).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Страхование финансовых рисков турфирм в условиях экономического кризиса - что это даст потребителю туристических услуг?” при участии руководителей «Сети Магазинов Горящих Путевок», представителей СК «Европейское туристическое страхование» и экспертов туристического рынка (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)

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14-30 - Состоится видеомост Москва-Киев-Тбилиси-Кишинев на тему: “Диктует ли экономический кризис новый мировой порядок?”. Участники в Москве: директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николай Злобин; директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Участники в Киеве:президент Центра социальных исследований “София” Андрей Ермолаев; председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.Участник в Тбилиси: экс-премьер-министр Грузии, лидер оппозиционного “Движения за справедливую Грузию” Зураб Ногаидели. Участники в Кишиневе: представители СМИ (РИА Новости, ул. Станиславского, 3, офис 50).

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14-45 - Председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевская даст брифинг для представителей СМИ

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15-00 - Круглый стол на тему: "О ситуации в топливно-энергетическом комплексе Украины". (ул.. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд).

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15-00 – Брифинг гендиректора «Укрзализныци» М. Костюка на тему: «Планы и перспективы развития «Укрзализныци» в 2009 году». Брифинг состоится в конференц-зале гостиницы «Экспресс» (бульвар Т. Шевченко, 38/40)

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15-00- Пресс-конференция на тему: “Рейдерство в условиях финансового кризиса и опыт борьбы с ним группы Бельведер”, посвященная оглашению судебных результатов по искам кредиторов к компании «Belvedere S.A.» и «Бельведер Украина». Участники: Владимир Притуляк, ген.директор компании «Бельведер Украина»; Анжела Кулявец, директор завода Boisson Elite Belvedere Group; Андрей Карнаухов, представитель адвокатского объединения "Волков Козьяков и Партнеры" («Українські новини», ул. Эспланадная, 20). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 499 03 14, 8 067 234 89 45, e-mail: grynyovska@belvedere.com.ua.