ГЛАВНОЕ на 23 июня

Хроника дня

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ВР приняла в новой редакции Бюджетный кодекс Украины; Минфин вчера разместил ОВГЗ на 371 млн. грн.; Президент повторно запретил игорный бизнес; бастующим электротранспортникам Житомира выделено 3,5 млн. грн.

Финансы: ВР приняла в новой редакции Бюджетный кодекс Украины Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В сессионном зале продолжалась дискуссия о том, принимать ли данный закон.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что народные депутаты, дискутируя, говорили не о потребностях людей, а о том, “кто будет на президентских выборах иметь поддержку среди той или другой категории местного самоуправления».

По его словам, «одна часть, которая имеет опору в лице председателей областных и районных советов в ключевых по населению территориях, требует оставить все так, как было, а другая часть апеллирует к сельским и поселковым советам, чтобы вновь получить поддержку перед выборами».

По его словам, «это правда, о которой мы должны были бы говорить.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

Минфин вчера разместил ОВГЗ на 371 млн. грн.

Министерство финансов Украины 22 июня 2009 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 371,123 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, были размещены облигации со сроком обращения 126 дней с погашением 28 октября 2009 года и средневзвешенной доходностью 19,62% на сумму 323,113 млн. грн., со сроком обращения 308 дней с погашением 28 апреля 2010 года и средневзвешенной доходностью 21,56% на сумму 38,075 млн. грн., со сроком обращения 672 дня с погашением 27 апреля 2011 года и доходностью 22,5% на сумму 9,935 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.

ТЭК: Цена реализации сжиженного газа на УАБ снизилась на 28,5%

Средняя цена реализации сжиженного газа 18 июня на коммерческом аукционе №361 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 28,5% по сравнению с предыдущим аукционом №360 от 5 июня (2936,8 грн. за тонну) – до 2100 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 4 тыс. 148,557 тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 8 млн. 711 тыс. 969,70 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 5 июня на коммерческом аукционе №360 на УАБ снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим аукционом №359 от 3 июня (3111,9 грн. за тонну) – до 2936,8 грн. за тонну.

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

ВР усилила надзор в сфере использования ядерной энергии

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (относительно обеспечения безопасности использования ядерной энергии).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 317 народных депутатов из 435, зарегистрированных в зале.

Законодательным актом предусмотрено, что не распространяется действие Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" на государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности с целью предотвращения ослабления государственного надзора в этой сфере.

В ОАО "Запорожкокс" произошло возгорание на газопроводе

На запорожском меткомбинате ОАО "Запорожкокс" произошло возгорание на газопроводе.

Информацию о происшествии сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

"Сообщение о пожаре в ОАО "Запорожскокс" поступило на "101" накануне, 22 июня, в 13.00. Возгорание произошло в газопроводе подачи обратного коксового газа, который перекачивался из цеха сероочистки на обогрев коксовых батарей диаметром 1400 мм и рабочим давлением 6 атмосфер", - сообщили в МЧС, отметив, что данный газопровод находится на высоте около 5 метров и стоит на металлических порах, что существенно усложнило работу пожарных.

Для тушения огня были направлены 13 единиц техники и 52 пожарных, которые в 14-50 ликвидировали пожар.

По официальным данным, никто из сотрудников предприятия и работавших на месте происшествия спасателей не пострадал.

Причины случившегося и размер ущерба, причиненного пожаром, пока не установлены.

Запорожский коксохимический завод – предприятие, осуществляющее полный комплекс переработки угля, выжигания кокса, улавливания и производства химический продуктов коксования. Основная продукция ОАО "Запорожкокс" – доменный кокс. Кроме того, завод выпускает пековый кокс, бензины, сульфат аммония, бензол и т.п.

41,808% акций "Запорожкокса" принадлежат металлургическому комбинату "Запорожсталь", 24,99% – компании "MetalUkr Holding Ltd", 15,3% – обществу с ограниченной ответственностью "Оmni international ventures Ltd", 10,71% – компании "Jassen Enterprises Corp." (Британские Виргинские острова).

"Газпром" может сократить инвестиции в основные фонды в 2009 г. на 25-50% ОАО "Газпром" рассматривает возможность сокращения финансирования инвестиций в основные фонды в 2009 году на 25-50%, что в среднесрочной перспективе может привести к сложностям с газоснабжением российских потребителей, заявляет замглавы Минэнерго Сергей Кудряшов.

"На 2009 год ОАО "Газпром" рассматривается возможность сокращения финансирования инвестиций в основные фонды на 25-50%, что уже в среднесрочной перспективе по мере восстановления спроса на внутреннем рынке может привести к сложностям с газоснабжением российских потребителей из-за задержек в реализации таких масштабных проектов, как освоение месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, необходимых для компенсации снижения производства газа в традиционных регионах его добычи", - говорится в тексте доклада замминистра, который цитирует РИА Новости.

В мае замглавы "Газпрома" Валерий Голубев говорил, что холдинг может сократить инвестпрограмму на 2009 год в части долгосрочных финансовых вложений на 30%. Совет директоров "Газпрома" в декабре утвердил инвестпрограмму холдинга на 2009 год в размере 920,44 миллиарда рублей, в том числе объем капитальных вложений - 699,88 миллиарда рублей, долгосрочных финансовых вложений - 220,56 миллиарда рублей. По мнению Кудряшова, основной проблемой газовой отрасли является не снижение поставок на внешние рынки, а то, что до настоящего времени внутренний рынок, на который приходится около 70% поставок нашего газа и всего 20-30% доходов от них, так и не стал самодостаточным в части формирования инвестиционных ресурсов.

Кудряшов отметил, что в газовой отрасли негативные явления пока обуславливаются падением поставок газа на экспорт вследствие проблем в январе 2009 года с его транзитом по территории Украины, падения спроса в Европе и СНГ и невозможности из-за технологической привязки к этим рынкам переориентации высвободившихся ресурсов на другие внешние рынки. Однако, по его мнению, сложившаяся в начале года ситуация является следствием, а не самой проблемой. "К проблемам с экспортом могут быть отнесены: во-первых, до сих пор не снятые транзитные риски при поставках газа на экспорт, а также риски привязки экспортных поставок к одному рынку. Во-вторых, наше неумение в условиях обостряющейся конкуренции гибко действовать на либерализованных рынках Европы", - сказал он.

РФ временно скорректирует налоги для нефтяной отрасли

Минэнерго РФ рассматривает возможность временной корректировки действующих налогов для нефтяной отрасли до введения новой системы налогообложения, сообщил замглавы министерства Сергей Кудряшов. "В качестве временной меры по поддержке нефтяной отрасли до введения новой системы налогообложения отрасли мы рассматриваем возможности по корректировке действующих налогов и сборов, например, путем изменения текущих налоговых ставок", - цитирует доклад замминистра РИА Новости.

Кудряшов отметил, что Минэнерго сейчас готовит предложения по изменению системы налогообложения нефтяной отрасли, адаптивной как к изменяющимся макроэкономическим параметрам, так и к различным условиям освоения месторождений, которая позволит недропользователям принимать экономически эффективные решения по их разработке.

"На текущем этапе нами подготовлен концептуальный подход к новой системе налогообложения, в рамках которого определены только основные принципы, но не ее конфигурация (ставка, налогооблагаемая база и так далее)", - сказал он.

Замминистра отметил, что Минэнерго предлагает "вернуть двум действующим специфическим отраслевым налогам - экспортной пошлине и НДПИ - их первоначальную экономическую сущность (в настоящее время они являются в большей мере фискальными инструментами, изымающими экономическую ренту) в виде защиты отечественной нефтеперерабатывающей промышленности на период до окончания ее модернизации и обеспечения минимальных бюджетных поступлений от нефтяной отрасли соответственно". "В свою очередь, экономическую и природную ренту мы предлагаем изымать новым налогом, налоговой базой для которого будет являться так называемая "сверхприбыль" нефтяных компаний от реализации нефти", - сказал Кудряшов.

Минэнерго РФ в июне внесло свои предложения по проекту концепции модели налогообложения нефтяной отрасли, в том числе по новым месторождениям нефти. Дифференцированная схема налогообложения новых месторождений Восточной Сибири является одной из мер по поддержке нефтяной отрасли, выработанных на февральском совещании в Киришах под руководством премьера Владимира Путина. Тогда было, в частности, принято решение о введении новой модели налогообложения для новых месторождений, основанной на их прибыльности. Кроме того, предполагается обнуление экспортных пошлин на восточно-сибирскую нефть.

По мнению Минэнерго РФ, складывающаяся в нефтяной отрасли ситуация является следствием дефицита инвестиционных ресурсов при одновременном недостатке экономически оправданных новых проектов в нефтедобыче. Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Шаталов сообщал, что Минфин до конца года планирует разработать схему дифференцированного налогообложения новых нефтяных месторождений. По его словам, речь идет о минимизации налогообложение на начальном и конечном этапах разработки месторождений и увеличении его во время пика разработки. Шаталов отмечал, что министерству придется создать систему налогообложения, при которой НДПИ, налог на прибыль, таможенная пошлина и еще ряд налогов и сборов соответствовали бы этому критерию.

Игорный бизнес: Президент подписал Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». За преодоление вето проголосовали 390 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Транспорт: Бастующим электротранспортникам Житомира дали 3,5 млн. грн.

Для прекращения более чем недельной забастовки водителей электротранспорта в Житомире правительство выделило 3,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на собрании с коллективом Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА.

«На днях у меня состоялась встреча в правительстве с Юлией ТИМОШЕНКО по вопросу кризисной финансовой ситуации Житомирского ТТУ, после чего область получила 3,5 млн. грн. государственной субвенции на перевозку льготников", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

По его словам, правительство поддержало предложение областной власти выделить Житомиру средства упомянутой субвенции, которые должны были поступить в четвертом квартале, сейчас – в связи с кризисом в роботе ТТУ.

При этом председатель Житомирской ОГА выступил за немедленное запрещение движения по улицам Житомира пригородных маршруток, которые, по его словам, «забирают пассажиров у троллейбусов и трамваев, которые вынуждены перевозить преимущественно льготников себе в ущерб».

Губернатор также выразил надежду, что полученные средства помогут ТТУ рассчитаться с долгами перед работниками, и движение троллейбусов и трамваев в Житомире как можно быстрее будет возобновлено.

Как сообщалось, с 16 июня в Житомире не ездит электротранспорт из-за забастовки водителей троллейбусов и трамваев, которые требуют выплаты задолженной за несколько месяцев зарплаты. Общая сумма долга по зарплате водителям трамваев и троллейбусов превышает 5,5 млн. грн.

Тимошенко пообещала Донецку и Днепропетровсу по 220 млн. грн. на строительство метро

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала выделить 220 млн. грн. на продолжение строительства Днепропетровского метрополитена при пересмотре параметров государственного бюджета на 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, речь идет о перераспределении 500 млн. грн., уже заложенных в показателях госбюджета на нынешний год на строительство Донецкого метрополитена.

«Донецкий и Днепропетровский метрополитены получат по 220 млн. грн., остальные 60 млн. грн. отдадут Харьковскому метрополитену», - заявил В.БОНДАРЬ.

В то же время глава Днепропетровской ОГА не смог назвать конкретные сроки в ответ на уточняющий вопрос, когда 500 млн. грн. государственных средств будут перераспределены.

В. БОНДАРЬ отметил, что ситуация со строительством метро в Днепропетровске сейчас критическая – в местных бюджетах города и области нет средств для продолжения работ. «На сегодня долги по зарплате метростроевцам достигли 500 тыс. грн.», - сказал В БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН 12 июня, в официальном ответе министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО на запрос председателя Днепропетровской ОГА Виктора БОНДАРЯ рекомендуется властям Днепропетровской области искать «внутренние ресурсы» для продолжения строительства метро в Днепропетровске.

«Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» не предусматривает финансирования строительства и развития Днепропетровского метрополитена», – говорится в письме И.ВИНСКОГО.

При этом министр отмечает, что вопрос выделения бюджетных средств на эти цели может быть рассмотрен во время подготовки изменений в госбюджет на 2009 год путем перераспределения расходов в объеме 500 млн. грн., предусмотренных на строительство Донецкого метрополитена.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен был сдан в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Протяженность первой линии метро составляет 7,1 км. Планом развития метро предусмотрено строительство еще трех станций в центре Днепропетровска.

С начала 2009 года на поддержку Днепропетровского метрополитена перечислено 6,314 млн. грн., из которых средства госбюджета составили 1%, или 67,6 тыс. грн.

Первый полет самолета Boeing 787 Dreamliner отложен - впервые в истории компании

Первый полет самолета Boeing 787 Dreamliner отложен на неопределенный срок в связи с необходимостью усиления зоны стыка крыла с фюзеляжем, сообщает РИА Новости.

Первоначально первый полет Dreamliner был запланирован на конец второго квартала 2008 года, а первые поставки стартовым заказчикам - на начало 2009 года. Стартовым заказчиком первого пассажирского лайнера новейшей модификации Boeing 787 Dreamliner является японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA), которая разместила заказ на 50 машин. Начало поставок запланировано на первый квартал 2010.

На сегодняшний день, компания Boeing получила заказы на 865 самолетов Dreamliner от 56 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" заказал 22 таких лайнера.

Это самый продаваемый новый самолет в истории гражданской авиации. "Проблема была обнаружена в ходе недавних плановых статических испытаний. Предварительный анализ ситуации показал, что это не препятствует выполнению первого полета, запланированного на текущий месяц. Однако, по итогам анализа возможных изменений программы летных испытаний, в конце прошлой недели было принято решение о переносе сроков первого полета до тех пор, пока не будут обеспечены условия для проведения летных испытаний в полном объеме", - отмечается в распространенном во вторник пресс-релизе.

Компания сообщает, что после окончательного определения необходимых модификаций и изменений в программе испытаний будут установлены новые сроки первого полета и начала поставок, этот процесс займет несколько недель. "Тем временем команда 787 продолжит работу над другими испытаниями самолета, включая заключительные контрольные испытания и руление на малых скоростях. Продолжится работа над подготовкой остальных пяти предсерийных машин к первому полету и запуском производства первой серийной машины", - говорится в пресс-релизе Boeing.

Как сообщил президент и гендиректор "Боинг - Гражданские самолеты" Скотт Карсон, слова которого приводятся в пресс-релизе, команда специалистов уже определила ряд возможных решений. "Первоначально, мы рассматривали временное решение, которое позволило бы нам выполнить первый полет в намеченные сроки. Однако, в итоге мы пришли к мнению, что будет правильным разработать, рассчитать, испытать и внедрить постоянное решение по модификации зоны стыка, которая нуждается в усилении. Подобная модификация конструкции является достаточно распространенной практикой при создании новых самолетов, и она никак не связана с нашим выбором материалов или работами по сборке и установке, выполняемой нашей командой",- отметил Карсон.

Финансовый прогноз компании Boeing, скорректированный с учетом этих изменений, будет представлен в июле текущего года, когда компания огласит свои финансовые результаты за второй квартал 2009 года, говорится в сообщении. Ранее президент Boeing по России и СНГ Сергей Кравченко сообщил в интервью РИА Новости, что компания Boeing рассчитывает поставить первый самолет Boeing 787 Dreamliner стартовому заказчику (ANA) в первом квартале 2010 года; сроки начала поставок этих самолетов крупнейшему российскому авиаперевозчику "Аэрофлоту"пока неизвестны. Ранее предполагалось, что они начнутся с 2014 года. По его словам, программа выпуска этого самолета в целом задерживается на 18 месяцев. Говоря о поставках нового самолета "Аэрофлоту", представитель Boeing отмечал, что рынок очень быстро меняется, и сейчас было бы неправильно спекулировать на реальных сроках этих поставок. Как только самолет взлетит, начнутся летные испытания, и когда точно будут понятны графики поставок всем заказчикам, эта информация будет более точной, говорил Кравченко.

По его словам, подобная задержка по программе выпуска новых самолетов произошла впервые в истории Boeing, гражданские самолеты компании, как правило, всегда создавались точно по графику. В компании Boeing считают, что эта задержка произошла потому, что была поставлена очень высокая технологическая планка. Предполагалось, что в самолете будет огромное количество инноваций - абсолютно новый, цельный, композитный фюзеляж, и плюс к этому огромное количество титановых деталей, в том числе и российских.

Промышленность: ВР предлагает расстрочить на 5 лет долг перед ПФ стратегических и угледобывающих предприятий

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, имеющих стратегическое значение, и угледобывающих предприятий, и восстановлении пенсионных прав их работников».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 300 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предлагается разрешить предприятиям, имеющим стратегическое значение, и угледобывающим предприятиям рассрочить сроком до 60 календарных месяцев задолженность перед Пенсионным фондом Украины.

Также, в случае досрочной уплаты страхователем рассроченных сумм, предлагается осуществлять частичное списание общей суммы долга. В частности, законопроектом предусматривается списание угледобывающим предприятиям наложенных (начисленных) сумм штрафов и пени, а также сумм штрафов и пени, которые подлежат наложению (начислению) за несвоевременную уплату страхователями страховых взносов на день вступления в силу закона, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Социальная политика: Ученики и студенты будут получать пенсию в случае утраты кормильца – изменения в Закон о государственном пенсионном страховании

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в статью 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно защиты детей, которые учатся в заведениях системы общего среднего образования в связи с утратой кормильца).

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 344 народных депутата из 434, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятые изменения предусматривают включение в число нетрудоспособных членов семьи, которым назначается пенсия в связи с утратой кормильца, детей, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

ЧП: Судовладелец “Marathon” откупился от пиратов за 1,3 млн. дол.

За освобождение судна “Marathon” с украинским экипажем на борту судовладелец заплатил сомалийским пиратам выкуп в размере 1,3 млн. дол. США.

Как передает корреспондент агентства УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, в случае освобождения “Marathon” была использована такая же схема, как и при выкупе “Фаины”.

Он сообщил, что вчера около 16.00 с самолета пиратам сбросили в море указанную сумму выкупа, они достали груз и до середины ночи его пересчитывали. Сегодня ночью, около 1.50, последняя группа пиратов покинула судно, и освобождение завершилось.

По информации Н.МАЛОМУЖА, судно движется в сопровождении бельгийского фрегата к ближайшему порту.

Выйти на берег моряки смогут в ближайшую пятницу или субботу, в зависимости от того, какими будут погодные условия и техническое состояние судна.

Н.МАЛОМУЖ сообщил, что всю сумму выкупа заплатил судовладелец, государство участия в этом не принимало.

Как сообщалось, сегодня, 23 июня, сомалийские пираты освободили судно „Marathon”, в состав экипажа которого входят 8 граждан Украины.

Грузовое судно “Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов пираты захватили 7 мая.

По информации Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, еще во время захвата судна „Marathon” в мае умер один из членов экипажа - сварщик Сергей Вартенков.

Во время пиратского захвата погиб член экипажа “Marathon”, кок ранен

Во время захвата судна “Marathon” 7 мая сомалийские пираты ранили кока Георгия ГУСАКОВА и убили сварщика Сергея Вартенкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

По его словам, пираты запрещали другим заложникам рассказывать о гибели и ранении членов экипажа, в надежде на более успешные переговоры относительно выкупа судна. Именно поэтому об этих трагических событиях стало известно лишь сегодня ночью после того, как судно было освобождено.

Н.МАЛОМУЖ сообщил, что моральное и физическое состояние членов экипажа очень тяжелое. Вместе с тем, он добавил, что «Marathon» движется к ближайшему порту, и морякам удалось передать лекарства и продукты питания.

Как подчеркнул Н.МАЛОМУЖ, проводить освобождение заложников путем штурма крайне опасно, поскольку это угрожает жизни моряков.

Он также отметил, что по отношению к экипажу “Marathon” пираты впервые действовали агрессивно, угрожая физическими расправами в случае, когда переговоры относительно выкупа заходили в тупик.

Н.МАЛОМУЖ считает, что эти факты угроз со стороны пиратов должны способствовать тому, чтобы международное сообщество выработало эффективную систему противодействия пиратам.