Увольнение министров отрицательно скажется на работе ведомств

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что увольнение руководителей ряда министерств отрицательно скажется на непосредственной деятельности этих ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Относительно освобождения министров, безусловно, это серьезный вопрос, поскольку министр имеет все права распорядителя бюджетом министерства... Поэтому, безусловно, отсутствие министров негативно влияет на бюджет того или другого министерства и на ответственность госслужащих или военнослужащих, или на деятельность министерства в целом», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.