Увольнение министров отрицательно скажется на работе ведомств
20:39, 23 июня 2009Разное
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Считает председатель СБУ
Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что увольнение руководителей ряда министерств отрицательно скажется на непосредственной деятельности этих ведомств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Относительно освобождения министров, безусловно, это серьезный вопрос, поскольку министр имеет все права распорядителя бюджетом министерства... Поэтому, безусловно, отсутствие министров негативно влияет на бюджет того или другого министерства и на ответственность госслужащих или военнослужащих, или на деятельность министерства в целом», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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