Гарвардский университет сокращает 275 сотрудников
09:07, 24 июня 2009Разное
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Администраторов и техперсонал
Один из самых престижных вузов мира, Гарвардский университет, намерен сократить 275 сотрудников по причине финансового кризиса. Как передает Reuters со ссылкой на представителей учебного заведения, это примерно 2% от всего коллектива, сообщает k2kapital..
Увольнения коснутся, прежде всего, административных сотрудников и технического персонала.
Кроме того, университет заморозил ряд проектов, снизил зарплаты и приостановил строительство лабораторий.
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