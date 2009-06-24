Гарвардский университет сокращает 275 сотрудников

Один из самых престижных вузов мира, Гарвардский университет, намерен сократить 275 сотрудников по причине финансового кризиса. Как передает Reuters со ссылкой на представителей учебного заведения, это примерно 2% от всего коллектива, сообщает k2kapital..

Увольнения коснутся, прежде всего, административных сотрудников и технического персонала.

Кроме того, университет заморозил ряд проектов, снизил зарплаты и приостановил строительство лабораторий.