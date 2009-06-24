ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 июня

Украинские СМИ

Изданиепубликует материал «Рада запретила валютные кредиты», в котором пишет, что Верховная Рада конституционным большинством (362 голоса) приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью предотвращения негативных последствий финансового кризиса». Одна из главных новелл документа — запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте. Действие закона заканчивается в 2011 году. Однако парламентарии не скрывают, что намерены сохранить запрет на валютное кредитование на неопределенный срок. «Мы специально прописали норму закона таким образом, чтобы было неясно, когда заканчивается мораторий на выдачу валютных кредитов физлицам, - признается народный депутат Станислав Аржевитин. - Возможно, к моменту выхода из кризиса мы поддадимся искушению и вообще откажемся от валютных ссуд»…

http://delo.ua/news/108498/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Какие лимиты на операции с карточками» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/108492/

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Еще «Дело» в материале ««Надра-Финанс» грозит дефолт» пишет о том, что на этой неделе наступает дата исполнения оферты по облигациям компании «Надра-Финанс» на сумму 320 млн. грн., поручителем которых является банк «Надра». Участники рынка уверены, что ни эмитент, ни поручитель не смогут выполнить свои обязательства и на отечественном рынке будет зарегистрирован один из самых крупных облигационных дефолтов…

http://delo.ua/news/108500/

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Издание «Коммерсант» (Украина) в материале «Народные депутаты спроектировали рост тарифов» пишет, что у Нацкомиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в ближайшее время появятся основания для повышения тарифов на электроэнергию для населения. Вчера комитет Верховной рады по ТЭК одобрил проект соответствующего постановления, о поддержке которого уже заявили в Минтопэнерго. Но эксперты ожидают, что против роста тарифов как непопулярной меры накануне президентских выборов выступит премьер-министр Юлия Тимошенко…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192290

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Еще издание «Коммерсант» в материале «Семь дней отмерь» пишет о том, что переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом относительно выделения Украине третьего транша кредита stand-by перенесены еще на неделю – на 30 июня. Эксперты отмечают, что причиной задержки миссии могло стать намерение украинского правительства добиться увеличения объема транша с 3,2 млрд долл. до 3,8 млрд долл., а также желание МВФ узнать показатель падения украинской экономики до начала переговоров…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192275

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Также «Коммерсант» в публикации «Домотехника» сломалась» пишет о том, что на рынке розничных продаж бытовой техники и электроники произошло первое крупное банкротство – как стало известно изданию, сеть "Домотехника" прекратила свое существование. Собственники компании отказались от дальнейшего развития розничного бизнеса, продав с дисконтом товарные остатки нескольким поставщикам и переуступив права аренды на магазины сети "Эльдорадо"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1192280

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Издание «Экономические известия» в материале «Ахметов теряет «Днепрэнерго» пишет о том, что Хозяйственная палата Верховного суда Украины (ВСУ) отменила решение Высшего хозсуда Украины (ВХСУ) от 27 июня 2008 г., которое позволяло Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) на протяжении года удерживать контроль над ОАО «Днепрэнерго» вопреки решению ВСУ о том, что допэмиссия акций на этом предприятии, из-за которой государство потеряло над ним контроль, проведена незаконно. В ДТЭК считают, что последнее решение ВСУ особого влияния на энергокомпанию не окажет…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180223

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Также «Экономические известия» в материале «Телереклама пойдет с молотка» пишут, что крупнейший продавец телевизионной рекламы в стране, «Интер-реклама», с начала июля возвращается к практике аукционного размещения. Теперь, чтобы разместиться в наиболее рейтинговое и популярное время, рекламодатель будет торговаться на аукционе. Возможно, немногие рекламодатели согласятся на предложенные условия…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180218

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«Газета по-киевски» в материале «Ну очень розовый отчет» пишет – мэрия Киева в отчете по бюджету города подобрала цифры так, чтобы кризис казался не таким уж страшным. Издание выясняет, как на самом деле обстоят дела в столице Украины и похоже ситуация катастрофическая...

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/24/084936.html

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Издание «Сегодня» в публикации «7,15 грн. за литр А-95 может и не быть» пишет, что, по мнению экспертов, на мировых рынках сейчас нефть дешевеет, поэтому, возможно, бензин в Украине и не будет стоить в среднем больше 7 грн./л. На минувшей неделе, когда нефть в мире дорожала, эксперты прогнозировали уровень 7,05—7,15 грн./литр...

http://www.segodnya.ua/news/14060532.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Депутаты снова реформируют финансовый и банковский секторы» пишет - ВР приняла очередной антикризисный закон: запретила валютное кредитование физлиц на непроизводственные цели, обязала выдавать валютные кредиты только в безналичной форме. И еще много нового…

http://economics.unian.net/rus/detail/15020

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Закрома родины готовы к урожаю, но скромному…» пишет - прошлогодний рекордный урожай показал, что не обновляемое полстолетия элеваторное хозяйство требует реставрации. Кабмин рьяно взялся решить проблему, но дальше слов дело не пошло…

http://economics.unian.net/rus/detail/15036

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мобильников осталось на месяц» пишет о том, что

импорт мобильных телефонов в Россию парализован новым решением ФТС. За первые два дня этой недели Шереметьевская и Домодедовская таможни не оформили ни одного телефона Nokia. Действие инструкции ФТС начнет сказываться на мобильном ритейле через одну-две недели; пока запасы у производителей и продавцов есть...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/24/201691

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Издание «Известия» в публикации «В нужде и батька соловьем свищет» пишет о том, что, казалось бы, молочный российско-белорусский скандал постепенно выдыхается. Да и газовый конфликт двух стран замялся, не успев разгореться. Так ведь нет. Теперь президент Белоруссии взялся за российскую нефть. Он заявил, что настало время устроить естественный отбор российским компаниям, которые поставляют в соседнюю страну "черное золото". Издание задается вопросом, зачем белорусскому лидеру обострять отношения с Россией?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3129912/

(УНИАН)