Главное на 24 июня (день)

Хроника дня

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Общество

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.

Об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров, отметив при этом, что прошлый год был достаточно благополучным, а в этом году Украина переживает кризис.

Также премьер подчеркнула, что выплата пенсий за июнь уже закончена и все 13,6 млн. пенсионеров получили пенсии в полном объеме.

«Я хочу раз и навсегда остановить политических провокаторов от наивысших должностных лиц до оппозиции, которые с начала года заявляют, что будут срывы пенсий, будет невыплата, будет уменьшение пенсий. Я хочу еще раз заявить, что поступления в Пенсионный фонд и выплаты из Пенсионного фонда производятся таким образом, что все пенсионеры страны должны быть спокойны – пенсии будут выплачиваться в полном объеме, вовремя, несмотря на сверхтяжелые обстоятельства мирового финансового кризиса и сверхсложные обстоятельства по выполнению доходной части бюджета», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

3 июня Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что поступления в бюджет Пенсионного фонда составляют 7,9 млрд. грн., или 101,8%.

Число безработных за июнь уменьшилось на 8,2% – до 690,4 тыс.

На сегодняшний день число граждан Украины, которые зарегистрированы в центрах занятости с начала июня сократилось на 8,2% – до 690,4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета Министров.

При этом она подчеркнула, что в центрах занятости на данный момент имеется 78 тысяч вакансий.

«Я хочу отметить, что это позитивные сигналы, но в то же время ситуация остается кризисной, чрезвычайно тяжелой. И я не хочу упрощать ситуацию, потому что с кризисом нам придется бороться еще не меньше чем полтора года», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июня 2009 года составило 736,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2009 года составлял 2,6% населения трудоспособного возраста.

Финансы

В Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятый 23 июня т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

При этом он отметил, что Виктор ЮЩЕНКО ранее настаивал на изменении межбюджетных отношений в части увеличения налогов и сборов, которые остаются в местных бюджетах. «Безусловно, это позитивная вещь, которую необходимо всячески приветствовать», – заявил А.ШЛАПАК.

Высказывая свое мнение о документе, глава Секретариата отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается.

«Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов… то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В сессионном зале продолжалась дискуссия о том, принимать ли данный закон.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

Сегодня, 24 июня, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду на то, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет изменения в Бюджетный кодексе, принятые вчера Верховной Радой. При этом она подчеркнула, что в результате вступления в действие Бюджетного кодекса в новой редакции произойдет децентрализация распределения бюджетных ресурсов на местах.

КС: Кабмин не имеет права изменять таможенные ставки

Своим решением от 23 июня 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет Министров может принимать решение о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд.

В частности, он признал несоответствующими Конституции подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона «О таможенном тарифе Украины» (№ 2371-III от 5 апреля 2001 г.) в редакции Закона Украины №923-VI от 4 февраля 2009 г., а также абзац 8 части 2 статьи 9 Закона «О внешнеэкономической деятельности» (№959-XII от 16 апреля 1991 г.) в редакции Закона №923-VI от 4 февраля 2009 г. Положения законов «О таможенном тарифе Украины» и «О внешнеэкономической деятельности» признаны неконституционными и теряют силу с дня принятия Конституционным Судом.

Как заявил журналистам постоянный представитель правительства в Конституционном Суде Василий НИМЧЕНКО, с сегодняшнего дня, согласно решению Конституционного Суда, вносить изменения в таможенные ставки имеет право исключительно Верховная Рада.

До сегодняшнего дня часть полномочий по изменению и отмене надбавок на ввозную пошлину на некоторые товары были делегированы, согласно законодательству, Кабинету министров.

«Все постановления, которые были приняты с февраля 2009 г., со времени действия данного закона (подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 Заключительных положений Закона «О таможенном тарифе Украины» от 5 апреля 2001 г. №2371-III в редакции Закона Украины от 4 февраля 2009 г. №923-VI - УНИАН), остаются в силе, поскольку неконституционность закона наступает с момента обнародования решения Конституционным Судом», - отметил В. НИМЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что постановление Кабмина может быть в силе, но оно не будет действовать, поскольку будет противоречить закону. Соответственно, те изменения в таможенных ставках, которые были внесены по инициативе правительства, сегодня противоречат закону и должны быть отменены.

ОАО «Ощадбанк» ожидает по итогам первого полугодия 2009 года получить прибыль в размере около 600 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ.

«Прибыльность будет хорошая… Мы ожидаем порядка 600 млн. грн.», – сказал он.

При этом А.ГУЛЕЙ отметил, что прибыль будет направлена на увеличение капитала банка. «Я надеюсь, что вся прибыль, которая будет получена в этом году, будет направлена в капитал «Ощадбанка». Будем говорить, что государство повернулось лицом к банку в прошлом году, и в этом году у нас хороший результат», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, каким образом в условиях кризиса банку удалось улучшить результат, А.ГУЛЕЙ сказал: «Мы антикризисный банк, мы работаем по принципу тихой гавани – должна быть в государстве где-то тихая гавань, где финансы чувствуют себя тихо и комфортно. Такой была наша политика, и я считаю, что она правильная. Она позволила нам нарастить активы, получить капитал, поддержать реальный сектор экономики, правительство, и это лишь плюс «Ощадбанку».

ТЭК

Газпром: оснований для пересмотра цен на газ для Украины нет «Газпром» не видит оснований для пересмотра цен на газ для Украины и транзит через ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Я, как и мои коллеги, оснований для пересмотра ценовых условий или условий транзита, при всем моем уважении, не могут найти, тем более, когда такие заявления идут не со стороны партнеров, а на политическом уровне», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что не хотел бы комментировать политические заявления, так как «Газпром» занимается бизнесом.

Он выразил надежду, что контрактные условия будут выполняться, в том числе и относительно запросов на пересмотр договоров.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что в любом первоклассном контракте у каждой стороны есть право требовать пересмотра контракта. Он подчеркнул, что процедура по пересмотру контракта начинается не по желанию одной из сторон, а когда она смогла обосновать, с чем связана такая заявка.

«В истории были случаи, когда заявка поступала, но она не принималась из-за отсутствия обоснований», - сказал А.МЕДВЕДЕВ, добавив, что в случае, если переговоры не увенчались успехом, то этот вопрос рассматривается в арбитраже.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,68 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 23 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,60-7,67 грн./долл., по продаже – 7,67-7,71 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,2% по сравнению с 23 июня и составляет 10,66 грн./евро, продажи – на 1,4%, до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 23 июня и составляет в среднем 0,2318/0,2496 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках повысился на 1,1% со вчерашнего дня и составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 1,3% - до 10,84 грн./евро.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,7% по сравнению с 23 июня и составляет в среднем 0,2314 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2527 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 24 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6111, к евро – 10,638796, к российскому рублю – 0,24104.

Столица

Киевляне не должны оплачивать ЖКУ по новым тарифам

Народный депутат Украины, председатель парламентской Временной следственной комиссии по расследованию фактов злоупотреблений столичной власти Кирилл КУЛИКОВ призывает киевлян не платить за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении депутата.

По словам К.КУЛИКОВА, “ЧЕРНОВЕЦКИЙ в нарушение Конституции Украины (ст. 19, 48, 64), Закона Украины "О принципах государственной регуляторной политики" своим решением лично повысил тарифы на коммунальные услуги”.

Как отметил депутат, от 1 июня киевляне будут вынуждены платить двойные коммунальные тарифы:

- за холодную воду - 3 грн. за куб (было 1,50 грн.)

- за горячую воду - более 16 грн. (было 8 грн.)

- за горячее водоснабжение и водоотвод – почти 50 грн. за одного человека (было 26 грн.).

- за отопление одного метра жилья – 2,5 грн. (было 1,6 грн.).

К.КУЛИКОВ также призвал всех юристов и правозащитников выступить в судах в защиту законных прав каждого киевлянина, “прекратить философствовать вокруг человеческих и европейских ценностей и сделать настоящий поступок”.

Вторичное жилье Киева подорожало

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 15 по 24 июня т.г. выросла на 0,4% – до 1948 долл./кв. м, сообщает консалтинговая компания «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, за прошедшую неделю объём предложения квартир немного увеличился.

Как полагают эксперты, в краткосрочной перспективе цены на «вторичку» в столице существенно не изменятся. Поскольку деловая активность в летний период традиционно снижается, коррекция стоимости для продавцов не особо актуальна.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,32% и составляет 0,4%. «Такое значение индекса даёт основания прогнозировать рост, однако не является обязательным. Не исключено, что индекс стоимости будет демонстрировать хаотичную динамику», – считают аналитики компании.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за май 2009 года снизился на 0,6%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,2%.