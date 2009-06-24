Новицкий: разговоры об отставках мешают работе министерств

Разговоры о возможности отставки некоторых министров действующего состава Кабинета министров Украины негативно влияют на работу возглавляемых ими министерств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

«Конечно, это не может не влиять негативно и на состояние исполнительной дисциплины в министерствах, и по всей линии отношений министерства с подчиненными ему предприятиями… Думаю, что если есть такие документы (проекты постановлений ВР об отставке – УНИАН), то, значит, есть и основания - это, безусловно, негативно влияет на ситуацию и работу министерства», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Комментируя проекты постановлений народных депутатов Украины от Партии регионов Николая АЗАРОВА и Юрия БОЙКО об увольнении министра промполитики в связи с политическим террором в отношении некоторых директоров предприятий, в частности «Сумыхимпрома», В.НОВИЦКИЙ сказал: «Это полная чушь».

Как сообщал УНИАН, 18 июня Ю.БОЙКО заявил, что Партия регионов не допустит продолжения в Украине политических репрессий против руководителей госпредприятий и будет добиваться отставки министра промышленной политики Украины В.НОВИЦКОГО. Депутат отметил, что речь идет о продолжающихся попытках Министерства промышленной политики Украины сместить с занимаемой должности председателя правления ОАО "Сумыхимпром" Евгения ЛАПИНА.

Он напомнил, что Партия регионов в мае уже привлекала внимание общественности к проблеме политического давления на руководство «Сумыхимпрома», однако незаконные действия Минпромполитики не были прекращены.

«Минпромполитики не остановилось даже после внесения мной и Н.АЗАРОВЫМ в Верховную Раду проекта постановления об отставке министра В.НОВИЦКОГО на основании информации о проводимых им политических репрессиях. Более того, эти репрессии только усилились. Это заставляет нас со всей серьезностью вернуться к вопросу отставки министра», – заявил Ю.БОЙКО.