Тимошенко объясняет увольнение министров кризисом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО объясняет освобождение некоторых министров неудачной борьбой с кризисом и обещает доукомплектовать правительство при первой возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции по окончании сегодняшнего заседания правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сейчас правительству ставят в укор отсутствие четырех министров, и привела пример, что во Франции Президент Николя САРКОЗИ уволил восьмерых. По словам премьера, «не все выдерживают борьбу с кризисом, не все выдерживают испытание, в частности, право распределять дополнительные финансовые ресурсы».

Вместе с тем, она отметила, что правительство работает стабильно и пообещала, что «при первой возможности мы доукомплектуем правительство».

Справка УНИАН. На сегодня в правительстве вакантные должности министра финансов, министра иностранных дел, министра обороны и министра транспорта.