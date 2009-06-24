Ющенко: отставки министров говорят о тесной смычке БЮТ и ПР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что тенденция отставок министров действующего правительства свидетельствует о тесной смычке двух «очень опасных сил» - БЮТ и Партияи регионов. Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в Харькове во время "круглого стола" с главными редакторами СМИ Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его убеждению, «симбиоз» этих двух политических сил инициирует БЮТ путем освобождения мест министров, избранных по квоте фракции "Наша Украина – Народная Самооборона". По мнению Президента, таким образом БЮТ фактически упрощает свой диалог с Партией регионов. «Это может разыгрываться как карта новых интересов», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Это проект, который разрабатывается ежедневно», - добавил Президент.

По его мнению, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО не нужны коллегиальные партнеры в Кабмине. Вместо этого премьер нуждается в «правительстве пустых кресел». Президент убежден, что политика коллегиальности в правительстве уже заменена на политику одного лица. «Эта политика дает право на тотальную импровизацию, право на единоличные действия премьер-министра», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«То, что не произршло в сентябре прошлого года и мае текущего, а именно - формирование широкой коалиции и распределение власти между двумя политическими силами на 20 лет вперед - это не легенда. Это - правда и это угроза», - отметил Президент Украины.

Также глава государства выразил убеждение, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО выгодно выбивать из правительства министров с государственнической позицией. Такие министры, отметил В.ЮЩЕНКО, имеют меньше всего перспектив остаться в правительстве, которое возглавляет Ю.Тимошенко.

Отдельно Президент Украины выразил обеспокоенность ситуацией относительно возможного освобождения от должности министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА.

«Сегодня под угрозой пребывания в должности есть, по моему мнению, один из действительно украинских министров образования», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Мы начинаем быть свидетелями того, как поднимается целая волна травли по политике тестирования. Это неправильно».

Справка УНИАН. На сегодня в правительстве вакантны должности министра финансов, министра иностранных дел, министра обороны и министра транспорта. Должности глав МИД и Минобороны занимали назначенные по квоте НС-НУ Владимир ОГРЫЗКО и Юрий ЕХАНУРОВ. Экс-главы Минфина Виктор ПИНЗЕНИК и Минтранса Иосиф ВИНСКИЙ были назначены по квоте БЮТ.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины В.ЮЩЕНКО не выводить своих сторонников из состава коалиции и правительства. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей известно о задаче Президента перед партией «Наша Украина», чтобы на субботнем съезде было принято решение о выходе депутатов - представителей «Нашей Украины» из коалиции и о выходе министров – представителей «Нашей Украины» из состава правительства. Она сказала, что имеет диаметрально противоположную позицию. «Я пытаюсь всех объединить перед лицом кризиса. Я готова конструктивно работать со всеми ветвями власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.