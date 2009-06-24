ОРТ станет субъектом информационной деятельности Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания положительно оценивает намерения зарубежных вещателей, желающих легализовать свою деятельность на территории Украины. Такое мнение разделяют все члены Национального совета, хоть и предлагают разные способы для достижения этой цели.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, за принятие решения о государственной регистрации ОРТ как субъекта информационной деятельности проголосовали шесть из семи присутствующих на заседании членов Национального совета.

Комментируя это постановление, первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО отметил, что это только первый шаг к легализации российского вещателя на территории Украины. Продолжаются переговоры, и Национальный совет вместе с руководством „Первого канала. Всемирной сети” найдут путь к решению этого достаточно сложного с правовой точки зрения вопроса.

„Государственная регистрация компании как субъекта информационной деятельности позволяет Национальному совету иметь на территории Украины контрагента, который возьмет на себя обязательства, – и такие обязательства уже были высказаны во время переговоров, – относительно полной адаптации программ „Первого канала. Всемирной сети” и „Цифрового телесемейства” к требованиям украинского законодательства”, – сказал А.МИРОШНИЧЕНКО.