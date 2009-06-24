Нацсовет по телерадиовещанию утвердил новую методику

На заседании 24 июня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил новую редакцию „Методики расчета размеров лицензионного сбора”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета.

По словам члена Национального совета Татьяны ЛЕБЕДЕВОЙ, которая возглавляла рабочую группу по разработке методики, „сделано очень много для улучшения деятельности телерадиоорганизаций и уменьшения финансового давления на них в нынешних сложных рыночных условиях”. В частности, введен новый коэффициент, который позволит сделать лицензионные сборы для телевидения и радиовещания более умеренными, поскольку финансовые показатели двух отраслей индустрии существенно отличаются.

Как отметила Т.ЛЕБЕДЕВА, нормы, заложенные в последней редакции методики, делают возможным меньшие лицензионные сборы для телерадиокомпаний, которые производят детские и социально весомые программы, а также для законопослушных вещателей при перелицензировании, если в предыдущий период они работали без нарушений. Остаются преференции для государственных ТРО.

Первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО отметил, что новая методика будет применяться только после согласования Министерством финансов и утверждения Кабинетом министров Украины.