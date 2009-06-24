Объем рекламных услуг сократился

В Украине объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в январе-мае текущего года сократился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 441,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 34,3% по сравнению с маем 2008 года – до 312,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 49,2% по сравнению с 2007 годом – до 7 млрд. 308,6 млн. грн.