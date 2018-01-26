Сорос назвал криптовалюты финансовым "пузырем"

Американский бизнесмен Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе назвал криптовалюты «пузырем».

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Он отметил, что они не могут функционировать как настоящие валюты из-за своей волатильности, передает RNS cо ссылкой на Bloomberg.

«Обычно, когда у вас есть параболическая кривая, рано или поздно наступает резкое падение. Однако в данном случае, пока в мире на подъеме находятся диктаторские режимы, исход может быть и другим, потому что правители таких стран будут вкладывать в биткоин, чтобы свить себе гнездышко за границей», — сказал Сорос.

В то же время бизнесмен заявил о своем положительном отношении к технологии блокчейн. По его словам, фонд Сороса «Открытое общество» применяет эту технологию, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.