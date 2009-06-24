Курс НБУ на 25.06.09

Официальный курс НБУ на 25.06.09 100 USD США – 762.3500 (24 июня – 761.1100) 100 EUR – 1069.5008 (24 июня – 1063.8796) 10 RUR – 2.4484 (24 июня – 2.4104) Учетные курсы банковских металлов на 25.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-70803.26 (24 июня-70041.15) 961 XAG 10 Серебро-1058.14 (24 июня-1048.05) 962 XPT 10 Платина-89576.13 (24 июня-88669.32) 964XPD10 Палладий-18067.70(24 июня-17809.97)

Официальный курс НБУ на 25.06.09 100 USD США – 762.3500 (24 июня – 761.1100) 100 EUR – 1069.5008 (24 июня – 1063.8796) 10 RUR – 2.4484 (24 июня – 2.4104) Учетные курсы банковских металлов на 25.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70803.26 (24 июня-70041.15) 961 XAG 10 Серебро-1058.14 (24 июня-1048.05) 962 XPT 10 Платина-89576.13 (24 июня-88669.32) 964XPD10 Палладий-18067.70(24 июня-17809.97)

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