ГЛАВНОЕ на 24 июня (вечер)

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В июне Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ)1,1 млрд. кубометров газа,и расчет за него с «Газпромом» будет произведен вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я уверена, что мы также успешно за него рассчитаемся», - сказала она.

«Газпром» отказался хранить свой газ в подземных хранилищах газа Украины из-за ненадежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«К сожалению, мы столкнулись с тем, что довольно существенный объем газа - около 8 млрд. кубометров, бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что после этого было принято решение отказаться от хранения газа в ПХГ Украины.

А.МЕДВЕДЕВ напомнил, что существующими договорами предусмотрено, что вся ответственность за заполнение ПХГ газом лежит на НАК «Нафтогаз Украины». Он отметил, что понятно, что экономический кризис негативно повлиял на ситуацию, но это не освобождает Украину от выполнения своих обязательств как страны-транзитера.

«Украинская ГТС работает таким образом, что физический объем транзита невелик – основные поставки осуществляются из ПХГ… Если необходимого объема газа в ПХГ Украины не будет, это создаст ситуацию, когда будет технически невозможно поставить газ европейским потребителям», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что руководство РФ неоднократно обращало внимание руководителей ЕС для того, чтобы приложить совместные усилия для решения этой проблемы, чтобы исключить технологические риски при поставке газа.

Представители международных финансовых структур и газовой промышленности обсудят 29 июня в Брюсселе ситуацию с поставками газа в Украину и его транзитом в ЕС.

Об этом сегодня заявил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер.

"Это будет первая встреча такого характера, за которой, вероятно, последуют другие", - сказал он.

По его словам, принять участие в созываемом исполнительной властью ЕС техническом совещании приглашены представители властей России и Украины, «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», а также Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

В текущем году практически перед каждым приближением срока оплаты газа со стороны России звучат громкие критические замечания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА о том, что из-за ненадежности Украины компания отказывается хранить свой газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Я хочу напомнить, что мы сейчас закачиваем газ в хранилища Украины по плану. Мы закачали газ в апреле, в мае, рассчитались на 100%. И вы знаете – перед каждой датой расчетов были громкие заявления», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы все стороны, участвующие в газовых отношениях, демонстрировали спокойное решение возникающих вопросов и нормальную слаженную работу.

Финансовый рынок

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о начале приема заявок на лицензирование компаний, занимающихся операциями с валютой, фьючерсами и деривативами. Этот шаг, как ожидается, привлечет большое внимание к Кипру как мировому финансовому центру.

"Компании, которые проводят операции с валютой и торговлей другими производными финансовыми инструментами, включая CFD, должны будут подать заявку на лицензию для получения возможности предлагать услуги в качестве кипрской инвестиционной фирмы, - заявил председатель кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Гергиу Хараламбус. - Такая лицензия позволит им вести свою деятельность в Евросоюзе в соответствии с директивой о едином рынке".

Комиссия будет утверждать финансовое состояние компаний и их акционерный состав, список директоров, организационную и управленческую структуру. По словам ее руководителя, выдача лицензий будет производиться не позднее чем через полгода после подачи заявлений, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Таким образом, Кипр прояснил свою позицию в отношении операций по торговле валютой и деривативами, а также ввел соответствующее регулирование этого сектора. Об этом пишет газета Financial Mirror, подчеркивая, что в других странах ЕС до сих пор нет четких правил и регламентации торговли валютой и деривативами.

Этот рынок является одним из крупнейших и наиболее ликвидных мировых финансовых рынков. Его участники - центральные банки, крупнейшие частные банки, правительства, корпорации и другие финансовые учреждения. По данным Банка международных расчетов, традиционно в течение одного рабочего дня оборот на глобальных рынках валюты и производных финансовых инструментов превышает 4 трлн. долл.

Президент Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в состав наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

Как говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте, изменения осуществлены согласно ст. 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Президент, в частности, назначил членами наблюдательного совета «Укрэксимбанка» заместителя главы президентского Секретариата Марину СТАВНИЙЧУК и руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА.

Кроме того, в наблюдательный совет вошли заместитель генерального директора государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал» Лидия ГАЛИНСКАЯ и начальник Управления экономического развития и координации деятельности предприятий ГУД Наталия КОСЯНЧУК.

Также в состав набсовета входит заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Этим же указом глава государства прекратил полномочия членов наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Яна БЕРНАЗЮКА, Андрея ПЫШНОГО, Игоря ПУКШИНА и Виктора ТОПОЛОВА.

Членом наблюдательного совета «Ощадбанка» по квоте Кабинета Министров Украины назначен руководитель аппарата премьер-министра Украины Михаил ЛИВИНСКИЙ.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, из состава набсовета «Ощадбанка» выведен Владимир ЛИТВИН.

Изменения в составе Набсовета предусмотрены постановлением Кабмина №613 от 22 июня 2009 года.

Временный администратор ОАО «СКБ «Днистер» объявил о поиске инвестора.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№111).

Согласно сообщению, поиск инвестора проводится с целью финансового оздоровления банка.

Также сообщается, что ориентировочный размер средств, необходимых для увеличения уставного капитала банка, составляет 200 млн. грн. Заявки принимаются до 1 июля 2009 года.

Национальный банк Украины с 2010 года начнет изъятие из оборота банкнот номинальной стоимостью 10 и 20 гривень образца 1994-1995 гг. и 2000 года. Это предусмотрено в постановлении правления НБУ №325 от 3 июня 2009 года, обнародованном сегодня на сайте регулятора.

В документе содержится обязательство для структурных подразделений Нацбанка и коммерческих банков с 1 января 2010 года принимать банкноты указанного образца, но категорически запрещается их выдача.

«Центральному хранилищу Национального банка Украины: прекратить с 1 января 2010 года подкрепление территориальных управлений банкнотами образца 1994, 1995 годов и выпуска 2000 года; обеспечить неуклонное выполнение установленного порядка приема от территориальных управлений изъятых банкнот, надлежащего контроля за их подлинностью и платежностью, а также осуществление их утилизации», - говорится в документе.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6370/7,6725, к 11:00 сузился спрэд 7,6425/7,6685, и к 12:00 установились на уровне 7,6610/7,6675. К закрытию ценовые уровни поднялись 7,6785/7,6870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:45 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2446/61, к 11:00 цены снизились 0,2445/57, а к 12:00 ушли вверх 0,2452/60. К закрытию торгов цены достигли текущего максимума 0,2461/68. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2000 (-0,2200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4110/12, а к 15:00 упали 1,4018/20. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,7580/10,8130, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7640/10,8085, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,7840/10,8025. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,7470/10,7710.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.3500 (на 24 июня – 761.1100)

100 EUR – 1069.5008 (на 24 июня – 1063.8796)

10 RUR – 2.4484 (на 24 июня – 2.4104)

Промышленность

Правительство планирует поквартально продлевать мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и перевозку грузов для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности и продлевать действие нулевой целевой надбавки на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что представители промышленных предприятий в свою очередь обещают, что на внутреннем рынке цены на их продукцию не будут превышать цену для экспорта, причем без действия соответствующего меморандума.

Он отметил, что 22 июня на совещании с представителями предприятий ГМК и химпрома такое обещание было получено.

«Согласились и пообещали (руководители предприятий – УНИАН), что они будут в полной мере придерживаться этого пункта меморандума (о непревышении цен на продукцию - УНИАН). И они единогласно говорили о том, что необходимо продлить действие постановления 925, которое предусматривает неповышение цены на электроэнергию, на тарифы на перевозку металлопродукции», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Правительство продлило на третий квартал действие ограничений на повышение тарифов на электроэнергию и перевозку грузов и продлило действие нулевой целевой надбавки на газ для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Кадровая политика

Генеральная прокуратура Украины внесла протест на решение Кабинета министров о назначении первого заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и.о. министра обороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как объяснили в ГПУ, такие действия «противоречат закону Украины о временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность Президент Украины при согласии Верховной Рады или Верховная Рада при согласии Президента Украины».

Как отметили в пресс-службе, в связи с этим протестом В.ИВАЩЕНКО должен приостановить исполнение им обязанностей министра обороны до принятия решения по внесенному протесту. Если этого не будет сделано им в течение 10 дней, прокуратура оставляет за собой право обратиться в суд для исполнения своего протеста, сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день обязанности министра транспорта и связи Украины возложены на первого заместителя министра транспорта Василия ШЕВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что еще один первый заместитель министра транспорта Владимир РАБОТНЕВ уволен с должности по собственному желанию.

«Я хотела бы сейчас отметить, что господин В.РАБОТНЕВ, который по собственному желанию уволен с должности первого заместителя министра транспорта, сегодня на заседании правительства назначен советником премьер-министра, поэтому там никакой конфронтации нет и не нужно там никакой конфронтации искать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что В.ШЕВЧЕНКО выполняет свои обязанности министра, судя по участию в сегодняшнем заседании Кабмина, профессионально и качественно.

Кабинет министров освободил Владимира РАБОТНЕВА от должности первого заместителя министра транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

Таким образом, отметил он, Кабинет министров удовлетворил заявление В.РАБОТНЕВА об отставке.

Замминистра также сообщил, что распоряжением Кабинета министров В.РАБОТНЕВ назначен советником премьер-министра.

При этом В.ШЕВЧЕНКО не смог сказать что-либо конкретное о том, кто на сегодняшний день возглавляет Министерство транспорта и связи.

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