Лукашенко отменил "налог на тунеядство", но лишит льгот безработных

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил "налог на тунеядство". Он подписал соответствующий декрет в четверг, 25 января. Этот документ освобождает неработающих жителей страны от выплат в бюджет.

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Новый декрет предполагает иные виды стимулирования трудовой активности населения, пишет «Немецкая волна». Так, специальные комиссии должны будут "организовать обучение и занятость граждан". А трудоспособные неработающие жители Беларуси могут лишиться субсидий при оплате коммунальных услуг, медицины и образования.

Декрет президента Беларуси, названный в народе декретом по борьбе с тунеядцами, был подписан в апреле 2015 года. Неработающие трудоспособные граждане обязывались платить ежегодный сбор в размере около 230 евро, если они не уплачивали налоги более 183 календарных дней в году.

В феврале и марте 2017 года в крупных городах страны прошли акции протеста против этого декрета. Позднее власти Беларуси отложили начало взимания сбора.