В первых рядах: Украина попала в список мировых блокчейн-лидеров

14:51, 26 января 2018
Разное
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REUTERS

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"Сейчас в швейцарском Давосе проходит легендарный Всемирный экономический форум (WEF). Украина на нем представлено двумя топовыми темами. Очевидно - сельское хозяйство и вторая тема впервые на WEF - технология блокчейн а теперь время для сенсации! Один из главных блокчейн экспертов в мире и автор бестселлера "Революция блокчейн" Дон Тапскотт (Канада) во время форума представил мировую блокчейн карту с 14 странами - лидерами по внедрению этой прорывной технологии. Украина вошла в 14 мировых блокчейн лидеров! ", - написал Ярмоленко.

По словам Ярмоленко, в рейтинг лидеров вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Дубай, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Он отметил, что вместе с ЕБРР в течение трех недель в Раде будет представлен общий законопроект о блокчейн.

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