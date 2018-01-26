В первых рядах: Украина попала в список мировых блокчейн-лидеров

Также в рейтинг лидеров вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Дубай, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

В Давосе на Всемирном экономическом форуме представили блокчейн карту мира, на которой были отмечены 14 стран-лидеров по внедрению технологии. В список вошла также Украина. Об этом сообщает советник главы Госагентства по вопросам электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в Facebook.

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"Сейчас в швейцарском Давосе проходит легендарный Всемирный экономический форум (WEF). Украина на нем представлено двумя топовыми темами. Очевидно - сельское хозяйство и вторая тема впервые на WEF - технология блокчейн а теперь время для сенсации! Один из главных блокчейн экспертов в мире и автор бестселлера "Революция блокчейн" Дон Тапскотт (Канада) во время форума представил мировую блокчейн карту с 14 странами - лидерами по внедрению этой прорывной технологии. Украина вошла в 14 мировых блокчейн лидеров! ", - написал Ярмоленко.

По словам Ярмоленко, в рейтинг лидеров вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Дубай, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Он отметил, что вместе с ЕБРР в течение трех недель в Раде будет представлен общий законопроект о блокчейн.