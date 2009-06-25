Число сверхбогатых людей в мире уменьшилось

Из-за кредитного кризиса количество сверхбогатых людей, которые могут инвестировать не менее $30 млн., в 2008 году уменьшилось почти на 25%, говорится в новом докладе World Wealth Report, публикуемом Merrill Lynch и Capgemini, сообщает 24 июня Financial Times.

После года кредитного кризиса в мире осталось 78 тыс. богачей. Банковские балансы людей, чьи состояния оцениваются в $1 млн. без учета стоимости их жилья, в совокупности уменьшились примерно на $8 триллионов, сообщает k2kapital..

Ник Такер (Nick Tucker), возглавляющий подразделение Merrill по управлению крупными состояниями в Великобритании и Ирландии, заявил, что доклад показывает, что в периоды падения фондовых рынков по всему миру "надежных гаваней" для инвесторов не существует.

Однако, несмотря на негативные результаты 2008 года, совокупное богатство, согласно прогнозам, превысит $48 триллионов к 2013 году, когда глобальная экономика восстановится после рецессии. "Когда рынки восстановятся, обладатели крупных состояний смогут скорректировать свои стратегии и инвестировать в новые возможности, возникающие в процессе восстановления", - считает Такер.

Ожидается, что двигателем этого процесса будет Китай. В настоящее время в Китае, по оценкам, насчитывается 364 тыс. долларовых миллионеров, и страна занимает четвертое место в мире по их количеству. При этом Гонконг в 2008 году потерял 61% своих миллионеров. Значительное уменьшение их количества отмечается также в Индии, России и Британии.