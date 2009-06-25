Число заболевших гриппом A/H1N1 в мире достигло 56 тысяч

Число заразившихся вирусом нового гриппа A/H1N1 достигло 55867 человек, 238 из них умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), данные которой приводит ИТАР-ТАСС.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему остаются США, где на сегодняшний день лабораторно подтверждены 21449 случаев заражения, из которых 87 случаев закончились летальным исходом. В Мексике новым гриппом заболели 7847 человек, 115 из них умерли. За последние двое суток больше всего заболевших зарегистрировано в Канаде - 747 человек; общее число заболевших в стране достигло 6457 человек, 15 из них умерли.

Как сообщал УНИАН, 11 июня ВОЗ впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы распространения нового вида гриппа по миру. Этот уровень считается началом пандемии.