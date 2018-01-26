В Госслужбе определились с минимальным окладом чиновника к 2019 году

В Нацагентстве по вопросам госсслужбы сообщили, что минимальный оклад госслужащего к 2019 году должен составлять не менее двух прожиточных минимумов.

Минимальный оклад государственного служащего в Украине к 2019 году должен составлять не менее двух прожиточных минимумов, заявил на пресс-конференции председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

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"В конце концов мы должны выйти на то, что минимальный размер должностного оклада государственного служащего должен составлять не менее двух прожиточных минимумов. Это наша цель, которую мы планируем достичь до 2019 года", - сказал он.

По словам Ващенко, в Украине долгое время была искажена структура оплаты труда государственных служащих, поскольку базовые выплаты, которые работник получал на руки, составляли лишь 30% оклада, а остальное - премии и бонусы, что делало работника зависимым от руководителя.

Он отметил, что такая ситуация возникла в условиях, когда 40% госслужащих из 295 тысяч, которые были в Украине на 2015 год, получали должностной оклад меньше, чем минимальная зарплата.

"Мы поставили себе цель, что основные выплаты госслужащим должны составлять не менее 70%, как прописано в новом законе, а остальное – это разнообразные доплаты и премии… Мы решили перевернуть пропорцию и увеличить роль базового оклада в структуре заработной платы. А также заданием является увеличение размера этого оклада", - отметил глава Нацагенства по вопросам госслужбы, добавив, что во многих странах, премии для госслужащего составляют не более 10-15%, а все остальное – это выплаты, которые служащий гарантированно получит.

"Если вернуться к началу реформы госслужбы еще в 2014 году, тогда госслужащие говорили: "У нас очень низкие зарплаты, поднимите нам зарплаты и мы начнем эффективно работать". Сейчас зарплаты постепенно растут, но работа государственной службы остается неэффективной. Я ориентируюсь на рейтинги Давосского экономического форума, согласно которым Украина по эффективности государственных институтов занимает 135 или 140 место, это очень низкое место", - добавил присутствовавший на пресс-конференции менеджер группы "Реформа публичной администрации" Реанимационного пакета реформ (РПР) Сергей Сорока.

По его словам, высокие зарплаты госслужащим надо платить не за должность или компетенцию, а за определенные результаты.

Как сообщал УНИАН, 25 января Кабинет министров Украины установил структуру оплаты труда государственных служащих в соотношении 70% оклада и 30% надбавок.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, изменение структуры не приведет к увеличению зарплат чиновников.

Прожиточный минимум в Украине на одного человека с 1 декабря 2017 года установлен в размере 1700 гривень.