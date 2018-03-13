Баланс недели: президент обещает МВФ и инвесторам реформы, а Нацбанк улучшает прогноз роста экономики и борется с инфляцией

Все внимание на уходящей неделе было приковано к Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе. Вот уже почти полвека каждый год самые богатые и влиятельные люди из десятков стран обсуждают там насущные проблемы мировой экономики.

Украина не осталась в стороне от эпицентра событий, приняв в форуме активное участие. Достаточно массивный состав украинской делегации возглавил президент Петр Порошенко.

Буквально сразу по приезду в Давос глава государства провел одну из наиболее важных встреч – с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«За последние полгода мы ввели длинный перечень реформ, и мы будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах, и выполнять то, о чем мы согласились сегодня во время встречи и до этого. Я надеюсь на очень долгое и эффективное сотрудничество», - заявил Порошенко сразу после переговоров.

Не исключено, что во время встречи с Лагард обсуждался вопрос создания Антикоррупционного суда. Ведь поданный в Верховную Раду соответствующий законопроект раскритиковали практически все западные партнеры, включая МВФ и Всемирный банк.

Зная это, президент в ходе выступления на «Украинском завтраке», поспешил заверить – все необходимые правки будут внесены во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

Более того, Порошенко заявил, что Украина выполнила 80% требований МВФ и выразил надежду на выделение нашей стране пятого кредитного транша уже в апреле.

«Вероятно, «скрещиваю пальцы», до апреля у нас будет миссия (МВФ - УНИАН), и мы получим следующий транш», - сказал президент.

В ходе форума Порошенко констатировал: топ-инвесторы по-прежнему интересуются Украиной. «Это первый раз, когда у меня столько запросов на встречу от топ-игроков инвестиционного рынка. Такого никогда не происходило, настолько большого количества топ-инвесторов», - сказал президент.

По его словам, благодаря проведению реформ инвестиционный климат в стране значительно улучшился, и в дальнейшем будут приниматься соответствующие шаги. В частности, глава государства пообещал заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал для налогообложения инвестиций по нулевой ставке, а также провести приватизацию согласно нормам нового закона, согласно которым инвесторы смогут совершать сделки в соответствии с английским правом.

Также в рамках форума в Давосе Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем и виртуозно пообещал ему реформы и в этой сфере.

Новые прогнозы Нацбанка

Национальный банк излучает оптимизм по поводу будущего украинской экономики. На уходящей неделе НБУ по итогам заседания правления регулятора улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2%, прогнозируемых ранее.

«Основным драйвером роста экономики станет частное потребление – благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий. Кроме того, этому будет способствовать смягчение фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий», – считают в Нацбанке.

Кроме того, по мнению регулятора, на рост экономики непременно повлияет усиление роли экспорта, что произойдет благодаря положительным условиям для торговли и расширению доступа на внешние рынки. При этом рост экспорта будет поддерживать восстановление производства в отдельных отраслях промышленности, которые в предыдущем году потеряли доступ к продукции предприятий, расположенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Что касается инфляционных процессов в стране, то ожидания НБУ нельзя назвать утешительными - регулятор ухудшил прогноз по инфляции на текущий год с 7,3% до 8,9%.

В НБУ отметили, что инфляционное давление будет обусловлено перечнем факторов, среди которых - рост потребительского спроса, вызванный повышением социальных стандартов, задержка с финансированием МВФ, высокие инфляционные ожидания населения и др.

Однако, в Нацбанке прогнозируют, что потребительская инфляция будет постепенно снижаться и достигнет целевого уровня (5%) в середине 2019 года.

НБУ решил не отпускать проблему на самотек и укротить инфляцию с помощью повышения учетной ставки на 1,5 процентного пункта - до 16% годовых с 14,5%, а также сообщил о планах проводить жесткую монетарную политику в дальнейшем в случае отсутствия признаков снижения инфляционного давления.

Национальная валюта, тем временем, взяла курс на укрепление. К концу уходящей недели стоимость покупки доллара в киевских обменниках составила 28,50 грн, евро - 35,5 грн. Продать же доллары в обменниках можно было за 28,30 грн, евро – 35,20 грн. По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 пятницы установился на уровне 28,5655 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 180 сделок на сумму 91,88 млн долл.

Кстати, по итогам 2017 года Нацбанк снизил прогноз роста экономики на 0,1 п.п., до 2,1%. Этот показатель подтвердил Госстат, обнародовав на уходящей неделе статистику по промышленному производству, которая также показала снижение на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, показатели промпроизводства в 2017 году по отношению к 2016 году ухудшились в связи с разрывом экономических связей с Донбассом в первом квартале 2017 года. Это негативно повлияло на производство стали, кокса, угля и железной руды, а также электроэнергии.

По ее мнению, негативные факторы были компенсированы восстановлением в секторах, которые не пострадали от разрыва связей с Донбассом, а именно: в машиностроении (+7,3% в 2017 году к 2016 году), химической (+17%) и пищевой промышленности (+2,7%).

«Мы ожидаем, что промышленное производство восстановится на 3% в этом году на фоне дальнейшего роста в машиностроении и других отраслях, а также благодаря отсутствию связанных с Донбассом негативных факторов», - отметила Белан.

Требования «Нафтогаза» - или реформа, или деньги

На авансцене уходящей недели оказался и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Но теперь не из-за победы в Стокгольмском арбитраже, а из-за тлеющего между ним и правительством конфликта.

Дело в том, что «Нафтогаз» написал официальное письмо в Кабмин с требованием выплатить ему и его дочерней компании «Укргазвыдобування» 111 млрд грн компенсации. В «Нафтогазе» считают: компания имеет право претендовать на эти деньги, так как она долгое время поставляет газ населению по цене, ниже рыночной. Возможность получения компенсации предусматривает Закон «О рынке природного газа».

Кроме того, «Нафтогаз» в своем обращении отметил, что поставляет газ находящимся в собственности бизнесмена Дмитрия Фирташа облгоргазам, а те с ним не рассчитываются. Долг превысил более 26 млрд грн.

«Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних двух лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 миллиардов гривен», - сказал Коболев, уточнив, что без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения и реализации масштабных мер по энергоэффективности останутся на бумаге.

По мнению руководителя «Центра исследования энергетики» Александра Харченко, Коболев не ставит перед собой цель получить деньги от правительства, а хочет заставить Кабмин ускорить реформу рынка газа, а именно: создать условия для прихода на рынок альтернативных поставщиков для населения.

«Я не думаю, что кто-то в «Нафтогазе» рассчитывает получить 110 миллиардов гривен из украинского бюджета, они знают, в каком он положении. Мне кажется, их главная цель – вынудить Кабмин продолжить реформу рынка газа… «Нафтогаз» сделал это публично, чтобы подтолкнуть Кабмин к дальнейшим шагам и разработать механизм выплаты компенсации», - сказал Харченко.

Между тем, действия «Нафтогаза» поддерживают далеко не все. К примеру, глава «Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар требования «Нафтогаза» к правительству называет вымогательством. По его словам, шаги госхолдинга нацелены на то, чтобы или получить компенсацию, или поднять тарифы на газ для населения.

«Эти ребята (менеджмент «Нафтогаза» - УНИАН) доиграются, что их уволят, поскольку их аппетиты стали безразмерными. Никто не приуменьшает их заслуг, но если подход «зарплату себе поднимаем и деньги с бюджета требуем» продолжится, то правительство предпримет радикальные шаги и это будет пользоваться поддержкой в обществе», - считает Гончар.

То, что между менеджментом НАК и правительством явно существует едва скрываемый конфликт, свидетельствует и реакция представителя Кабмина в Раде, народного депутата от БПП Вадима Денисенко.

«Зачем это нужно Нафтогазу? В своем финплане на 2018 год Нафтогаз хотел увеличить содержание центрального офиса на 2,2 млрд в год (в 6 раз больше, чем три года тому назад). А среднюю зарплату в центральном офисе хотел поднять до 156 тыс. грн (это официальные цифры, которые НАК подал на утверждение в Кабмин и которые Кабмин провалил)», - написал депутат в Фейсбуке.

Чем закончится конфликт и смогут ли правительство и Коболев найти компромисс, станет известно уже после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску, которое будет озвучено в феврале.

Елизавета Корчемаха